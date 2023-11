Tesla Model 3 più sicura con i pedoni: come funziona l’Active Hood

La Tesla Model 3 “Highland” ha introdotto un’importante innovazione in termini di sicurezza dei pedoni in caso di incidente, con il Cofano Anteriore Attivo come dotazione standard. Questa novità è particolarmente significativa considerando l’attenzione nei crash test indipendenti sempre più focalizzata al miglioramento delle zone critiche delle strutture auto. La zona inferiore del parabrezza, ad esempio, continua ad essere un pericolo per i pedoni anche sulle auto più sicure che ricevono 5 stelle nei crash test Euro NCAP. Ecco come funziona il Tesla Active Hood sulla Model 3.

ACTIVE HOOD TESLA MODEL 3: COME FUNZIONA IL COFANO ANTERIORE ATTIVO

Il Cofano Anteriore Attivo della Tesla Model 3 presentata nel 2023 opera come un sistema di protezione avanzato per ridurre le lesioni alla testa dei pedoni e dei ciclisti in caso di collisioni frontali. Il funzionamento dell’Active Hood Tesla si basa sui sensori sul lato anteriore dell’auto ed entra in azione quando viene rilevato un impatto a velocità comprese tra 30 e 52 km/h. Se viene rilevato un impatto con un pedone o un ciclista, la parte posteriore del cofano – quella alla base del parabrezza – si solleva automaticamente di circa 80 mm.

LA TESLA MODEL 3 PIU’ SICURA PER PEDONI E CICLISTI

Questo sollevamento, come su altre auto che adottano sistemi simili, mira ad aumentare lo spazio tra il cofano e i componenti sottostanti, riducendo così il potenziale rischio di lesioni per la testa. Il sistema si basa su una combinazione di sensori e algoritmi calibrati per determinare quando attivare il sistema Active Hood innescando le due cariche pirotecniche poste nella zona delle cerniere del cofano anteriore.

Il sistema è stato progettato per attivarsi non solo in caso di collisioni con pedoni, ma “non tutte le collisioni con i pedoni danno luogo a un azionamento”, spiega Tesla. Tuttavia, il sistema può funzionare anche in presenza di impatti con animali, altri veicoli o oggetti, in funzione della dinamica analizzata dall’auto.

ACTIVE HOOD TESLA MODEL 3: AVVERTENZE IN CASO DI EMERGENZA

In caso di azionamento del Cofano Anteriore Attivo, il conducente si accorge che il sistema è “scattato” tramite avvisi visivi e acustici sul touchscreen della plancia. In tal caso Tesla spiega che la visuale del conducente potrebbe risultare parzialmente limitata.

“In queste situazioni, è imperativo guidare in sicurezza fino al Centro assistenza Tesla o a un carrozziere autorizzato Tesla (in questa intervista vi portiamo in uno dei più grandi Centri d’Italia certificato per le riparazioni di EV, ndr). Nel caso in cui la guida risulti insicura a causa della limitata visibilità o di danni al fermo del cofano, è necessario organizzare il trasporto sicuro del veicolo”.