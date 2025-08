Tesla FSD non vede i bambini: manichino investito nel test

Nella mattinata di giovedì 12 giugno, ad Austin (Texas), un gruppo di attivisti per la sicurezza stradale ha dimostrato pubblicamente i gravi limiti del software di guida autonoma Tesla Full Self-Driving (FSD) versione 13.2.9. L’iniziativa, condotta da The Dawn Project, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, in collaborazione con Tesla Takedown e ResistAustin, ha evidenziato come, in ben otto prove consecutive, il veicolo Tesla abbia investito un manichino bambino che attraversava la strada, ignorando uno scuolabus fermo con le luci rosse lampeggianti e paletta di stop fuori. Nessun segnale di allarme, nessuna disattivazione del sistema.

TESLA E IL SERVIZIO DI ROBOTAXI AL VIA

Il test non è stato casuale, ma è stato programmato con l’atteso debutto del servizio Robotaxi di Tesla ad Austin — un lancio poi rimandato da Elon Musk, in modo “provvisorio”. Ma anche se lo avesse fatto, le immagini emerse dal test avrebbero sollevato interrogativi sull’effettiva sicurezza del software di guida autonoma.

UN SOFTWARE CHE IGNORA I PERICOLI PIÙ ELEMENTARI

Ciò che rende il test ancora più inquietante è che – secondo i ricercatori – il sistema FSD non avrebbe nemmeno segnalato alcun tipo di anomalia. La mancanza di alert, secondo i promotori del test, è la prova che il sistema non sarebbe in grado di riconoscere e reagire a scenari critici fondamentali, come un bambino che attraversa la strada o uno scuolabus in fase di salita e discesa passeggeri.

I PRECEDENTI REPORT SULLA GUIDA AUTONOMA TESLA

Non è la prima volta che The Dawn Project mette in guardia l’opinione pubblica sui limiti di Tesla FSD. Già a novembre 2022, l’organizzazione aveva denunciato il problema del sorpasso illegale degli scuolabus con una campagna pubblicitaria sul New York Times, seguita da uno spot al Super Bowl 2023 con filmati reali dei test. Tesla non avrebbe mai risposto.

Anzi, Elon Musk ha ironizzato su X (ex Twitter), affermando che quelle immagini avrebbero “aumentato la consapevolezza pubblica che una Tesla può guidare da sola”. Poco dopo, nel marzo 2023, una Tesla in modalità FSD avrebbe effettivamente investito un bambino in North Carolina, provocandogli fratture gravi, secondo quanto riportano gli autori del progetto. Quando sarà davvero completa la guida autonoma Tesla? E’ una domanda che si pongono in molti, soprattutto i clienti che hanno acquistato le funzioni per migliaia di dollari, in versione Beta a partire da ottobre 2020.