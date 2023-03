Tesla fa marcia indietro sui radar, indispensabili per gli ADAS

Ricordate l’annuncio di Tesla di voler rimuovere tutti i radar perché meno affidabili delle telecamere ad alta risoluzione? Sembrerebbe che solo ora la Casa auto abbia considerato gli effetti che alcuni ingegneri hanno cercato di comunicare ad Elon Musk. Con le sole telecamere, il rischio di incidenti sarebbe aumentato secondo i tecnici, ma la corsa alla riduzione dei costi ha avuto la meglio come per molte altre Case auto. Nel frattempo ai clienti Tesla sono stati tolti anche i sensori di parcheggio senza una alternativa pronta e sui forum si scambiano i consigli rudimentali per non graffiare le Tesla nelle manovre di parcheggio.

TESLA VISION: CON MENO RADAR GIU’ I COSTI DI PRODUZIONE

Un rapporto del Washington Post afferma che nel periodo successivo alla disattivazione dei radar sulle auto Tesla già circolanti (da maggio 2021) sono quasi istantaneamente emersi problemi segnalati dai clienti. Queste affermazioni derivano da dichiarazioni di ex-dipendenti Tesla intervistati. Quel periodo ha coinciso con l’espansione del programma di test Full Self-Driving scaricato da migliaia di conducenti Tesla. “All’improvviso, secondo le denunce presentate alle autorità di regolamentazione, le auto si sarebbero fermate per pericoli immaginari, interpretando erroneamente i segnali stradali e non riuscendo a rilevare ostacoli come i veicoli di emergenza”. Molti tecnici avrebbero anche segnalato questi rischi al CEO Tesla, ma chi non abbracciava il progetto Tesla Vision veniva messo alla porta, riporta il Washington Post.

TESLA SENZA SENSORI ANTERIORI: CLIENTI ARRABBIATI COSTRETTI A INGEGNARSI

Dopo un anno dalla disattivazione dei radar sulle auto circolanti, Tesla ha rimosso anche i sensori di parcheggio dalle nuove auto prodotte da ottobre 2022. Il problema lamentato dai clienti è l’assenza di un’alternativa valida di aiuto alle manovre di parcheggio frontali. Dietro invece bisogna affidarsi alla sola retrocamera. Sono aumentate le lamentele per i paraurti graffiati nelle manovre e l’assenza dei sensori ad ultrasuoni ha spinto gli stessi clienti Tesla ad ingegnarsi con soluzioni analogiche sul gruppo Tesla Model 3 Italia:

la pallina appesa al soffitto che segnala di fermarsi quando tocca il parabrezza;

appesa al soffitto che segnala di fermarsi quando tocca il parabrezza; uno specchio attaccato al muro davanti;

attaccato al muro davanti; un cordolo o un cuneo ferma ruota.

C’è anche chi nello stesso gruppo non ha accettato il downgrade e ha preferito vendere la sua Tesla Model 3 perché non aveva le telecamere a 360 gradi.

What did I just discover!? pic.twitter.com/HlGuYkAOS8 — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) February 21, 2023

TESLA: RADAR RIATTIVATO CON L’HARDWARE 4?

Secondo quanto diffuso da InsideEVs, con il nuovo Hardware 4 che Tesla ha adottato sulle Model S e X 2023, è stata potenziata la trousse di telecamere (11), anche in punti inusuali, come i passaruota e sarebbe prevista anche la riattivazione del sensore radar. SI tratta tuttavia di informazioni derivanti dai gruppi Tesla più attivi nell’intercettare le novità hardware e software che spesso Tesla introduce senza proclamazioni pubbliche.