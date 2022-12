Skoda evita gli incidenti ai passaggi a livello grazie all’Infotainment

Il sistema infotainment Skoda sfruttala connettività per prevenire gli incidenti e avvisare dei pericoli ai passaggi al livello, per maltempo e auto contromano

Gli incidenti stradali ai passaggi a livello ferroviari sono al centro di una sperimentazione che Skoda sta conducendo in Repubblica Ceca. L’aggiornamento dell’app di infotainment collegata alle info sul traffico ora avverte dell’avvicinamento dei treni, riducendo il rischio di incidenti. Ecco come funziona e su quali auto Skoda è disponibile.

SKODA PREVIENE GLI INCIDENTI CON I TRENI: IL TEST IN REPUBBLICA CECA

Skoda sta integrando nell’app Traffication diverse nuove funzioni, come l’avviso di auto contromano e di ingresso contro senso di marcia in autostrada. Fa parte di questa ricerca attiva per il miglioramento della sicurezza di guida anche il progetto di test della nuova funzionalità nella sua app di infotainment Traffication in collaborazione con la compagnia ferroviaria ceca Leo Express. Le posizioni dei treni vengono trasmesse in tempo reale a tutte le auto Skoda che hanno installata nel sistema infotainment l’app di infotainment Traffication. Quando l’auto è vicino a un passaggio a livello con un treno in avvicinamento, l’avviso viene visualizzato sul display del sistema infotainment insieme a una notifica acustica e pop-up.

QUALI AUTO POSSONO UTILIZZARE L’APP SKODA TRAFFICATION

I clienti che già utilizzano l’app Traffication in Repubblica Ceca possono già scaricare l’aggiornamento che può essere visualizzato in vari modi:

– nel centro notifiche dell’infotainment;

– l’area download in-car mostrerà che è disponibile un aggiornamento dell’app;

L’app può essere installata su tutti gli attuali modelli Skoda ad eccezione dell’ENYAQ iV, a condizione che l’auto sia equipaggiata con un sistema di infotainment Modular Infotainment Matrix dalla terza generazione in poi. L’app sarà automaticamente eseguita in background dopo l’installazione senza che il conducente debba aprirla. Sul display centrale dell’infotainment saranno mostrati anche avvisi ogni volta che i conducenti incontrano pericoli derivanti dal traffico nelle immediate vicinanze.

SKODA SFRUTTA LA CONNETTIVITA’ PER PREVENIRE INCIDENTI STRADALI

Oltre ai nuovi avvisi di treni in avvicinamento, l’app mostra già altri tipi di avvisi dai provider di informazioni sul traffico o direttamente da altre auto Skoda. L’app può dare utili informazioni e avvisi su:

– condizioni meteo avverse;

– cattive condizioni stradali;

– incidenti lungo il percorso;

– altri veicoli contromano.

La scarsa visibilità – spiega Skoda – può essere identificata dai veicoli che hanno i fendinebbia accesi, inviando l’informazione al cloud. Inoltre, i conducenti Skoda possono segnalare manualmente i pericoli del traffico al cloud con un solo clic per avvisare tutti gli altri conducenti tramite Traffication. L’app è ora disponibile in 32 Paesi europei ed emette avvisi in 23 lingue. Riguardo invece all’avviso dei treni in transito, Skoda sta già lavorando all’integrazione di altre compagnie ferroviarie in tutta Europa.