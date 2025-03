Si possono montare gli attacchi Isofix a un’auto che non li ha?

La sicurezza dei bambini in auto è un tema di primaria importanza, e l’adozione del sistema Isofix ha rappresentato un significativo passo avanti nella protezione dei piccoli passeggeri. Tuttavia, non tutte le auto, specialmente quelle più datate, sono dotate di questi attacchi di serie. Questo porta molti automobilisti a chiedersi se sia possibile installare gli attacchi Isofix su un’auto che ne è sprovvista e quali siano le implicazioni normative e di sicurezza.

COS’È IL SISTEMA ISOFIX?

Il sistema Isofix è uno standard internazionale per il fissaggio dei seggiolini auto che sostituisce la necessità di utilizzare le cinture di sicurezza per ancorare il seggiolino. È costituito da due ancoraggi rigidi saldamente fissati alla scocca dell’auto e, in alcuni casi, da un terzo punto di ancoraggio chiamato “Top Tether” o da una base con piede di supporto. Il suo principale vantaggio è la riduzione del rischio di installazione errata, problema comune con i sistemi di fissaggio tramite cintura come mostra il video #SicurEDU di seguito.

SI POSSONO INSTALLARE GLI ATTACCHI ISOFIX SU UN’AUTO SPROVVISTA?

In linea generale, l’installazione di attacchi Isofix aftermarket non è una pratica prevista dai costruttori automobilistici. La presenza degli attacchi Isofix, infatti, è prevista sin dalla fase di progettazione del veicolo, con strutture rinforzate specifiche per garantire la resistenza agli urti.

Sul mercato si trovano alcuni kit di attacchi Isofix aftermarket universali. Tuttavia, questi prodotti non sempre garantiscono la stessa sicurezza di quelli installati in fabbrica, e il loro utilizzo potrebbe non essere conforme alle normative vigenti. Dopo questo test ad esempio la KBA li ha sconsigliati vivamente.

NORMATIVE E SICUREZZA ISOFIX SEGGIOLINI

L’uso di sistemi Isofix aftermarket solleva diverse questioni legali e di sicurezza. Secondo le normative europee sulla sicurezza dei seggiolini auto (Regolamento ECE R44/04 e Regolamento ECE R129 – i-Size), un sistema di fissaggio deve essere omologato e testato per garantire la protezione del bambino in caso di incidente.

Al momento, le normative non prevedono l’uso di attacchi Isofix universali aftermarket come soluzione ufficialmente riconosciuta. Questo significa che, se un automobilista installa un sistema Isofix non approvato dal costruttore dell’auto o dagli enti di certificazione e/o omologazione, potrebbe incorrere in problemi in caso di controlli o, peggio, in caso di incidente, in quanto la responsabilità della sicurezza ricadrebbe sull’installatore. Inoltre, l’installazione di Isofix aftermarket potrebbe invalidare l’omologazione del seggiolino e persino compromettere la copertura assicurativa in caso di sinistro.

ALTERNATIVE PER AUTO SENZA ISOFIX

Se la propria auto non dispone di attacchi Isofix e non è possibile installarli in modo sicuro e legale, esistono alternative per garantire la sicurezza del bambino:

Utilizzare un seggiolino omologato con cintura di sicurezza : molti seggiolini sono progettati per essere fissati saldamente con la cintura a tre punti dell’auto. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni del produttore per un fissaggio corretto.

: molti seggiolini sono progettati per essere fissati saldamente con la cintura a tre punti dell’auto. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni del produttore per un fissaggio corretto. Acquistare un seggiolino con doppia modalità di fissaggio : alcuni modelli permettono sia l’installazione Isofix che quella con la cintura di sicurezza, offrendo una maggiore versatilità.

: alcuni modelli permettono sia l’installazione Isofix che quella con la cintura di sicurezza, offrendo una maggiore versatilità. Valutare il cambio del veicolo: la sicurezza del bambino è una priorità e se l’auto è molto datata, potrebbe essere opportuno considerare l’acquisto di un veicolo dotato di attacchi Isofix di serie e standard di sicurezza più recenti.

Non perderti ulteriori approfondimenti e info utili nella Guida al trasporto dei bambini.