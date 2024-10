Adattatori Isofix universali seggiolino, KBA: “illegali e pericolosi”

L’Automobile Club Tedesco (ADAC), ha diffuso un avviso della KBA, la motorizzazione tedesca, allertata dalla diffusione di adattatori Isofix universali, in vendita online. Questi prodotti hanno lo scopo di permettere l’installazione di seggiolini Isofix su auto che originariamente ne sono sprovviste. Le autorità avvertono sulla pericolosità di questi accessori, che oltre ad essere illegali, perché non omologati, non sono neppure certificati attraverso test e in caso di incidente metterebbero in serio pericolo di vita i bambini. Vediamo perché nel dettaglio.

I DISPOSITIVI DI RITENUTA IN AUTO, INCLUSI I SEGGIOLINI, DEVONO ESSERE OMOLOGATI

Gli ancoraggi Isofix dei veicoli, concepiti per garantire un fissaggio sicuro dei seggiolini e un montaggio a prova di errori, devono essere rigorosamente conformi alle normative previste dal Regolamento UN 145. L’ADAC, infatti, ricorda che l’intero sistema di ancoraggio viene sottoposto a test specifici per ciascun modello di veicolo, includendo non solo i punti di aggancio Isofix, ma anche la struttura del sedile e del veicolo stesso. Questi test servono a garantire che, in caso di collisione, il sistema Isofix resista alle forze d’impatto, evitando che il seggiolino venga proiettato nell’abitacolo, mettendo così a rischio la vita del bambino.

ADATTATORI ISOFIX UNIVERSALI INEFFICACI NEI TEST

Gli adattatori universali Isofix, che si trovano facilmente in diverse versioni online, non sono altro che delle staffe metalliche che si incastrano sul retro dello schienale del sedile, per riprodurre vagamente la stessa funzione degli agganci Isofix. I test condotti dal dipartimento di tecnologia automobilistica dell’Università di Scienze Applicate di Berlino (HTW) hanno evidenziato l’assoluta inefficacia di questi dispositivi in caso di impatto. I seggiolini montati tramite adattatori Isofix non omologati si staccano sotto l’effetto delle forze generate dall’impatto, lasciando il bambino completamente privo di protezione. Lo studio ha dimostrato che questi adattatori non sono in grado di assorbire la forza richiesta e non rispettano i limiti previsti per il movimento in avanti del seggiolino.

ADATTATORI ISOFIX IN VENDITA ONLINE POTENZIALMENTE LETALI

La KBA ha classificato questi prodotti come pericolosi per la salute e la sicurezza umana, in quanto non garantiscono un fissaggio sicuro dei seggiolini per bambini. In caso di incidente le conseguenze di un loro impiego possono essere disastrose, aumentando significativamente il rischio di lesioni. Inoltre, l’assenza di omologazione rende illegale l’uso di questi adattatori, poiché i veicoli privi di ancoraggi Isofix non possono essere adattati tramite dispositivi aftermarket non certificati. Prestate attenzione alla sicurezza dei bambini in auto; nella guida completa al trasporto dei bambini trovate tanti utili consigli e approfondimenti.