Richiamo Tesla Guida autonoma FSD, NHTSA: “irragionevole rischio”

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla pubblicità contro la guida autonoma Tesla al Super Bowl 2023 e anche se le due cose non sono collegate, l’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti USA, NHTSA, ha ordinato il richiamo della guida autonoma Tesla Full Selfdriving FSD ritenendola irragionevolmente pericolosa. In seguito alle indagini, il massimo ente governativo per la sicurezza ha ritenuto pericoloso il comportamento delle Tesla con guida autonoma FSD in prossimità degli incroci e in altre situazioni.

RICHIAMO TESLA: PER L’NHTSA LA GUIDA AUTONOMA FSD NON E’ ABBASTANZA SICURA

Non è la prima volta che l’NHTSA chiede a Tesla di eliminare o modificare le funzioni della guida autonoma. E’ successo ad esempio con la funzione Rolling Stop. Adesso l’NHTSA ha imposto a Tesla il richiamo della guida autonoma FSD per:

la funzione Autosteer nelle strade urbane e in prossimità degli incroci;

nelle strade urbane e in prossimità degli incroci; il rispetto del segnale di Stop agli incroci ;

; il comportamento con la luce gialla del semaforo.

Come è noto, la sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti stradali sono i due cavalli di battaglia con cui Tesla ha spinto lo sviluppo della Guida autonoma FSD, vendendola in anteprima ad alcuni clienti selezionati che hanno partecipato difatti alla ricerca di bug, testando la versione Beta del software direttamente sulle strade pubbliche. Sul web ci sono molti video che documentano i difetti del software Tesla FSD Beta, che Tesla ha corretto man mano con gli aggiornamenti OTA. Stavolta però l’NHTSA ha ordinato l’aggiornamento di tutte le auto Tesla con FSD: in totale sono 362.758 unità, come riporta il bollettino dell’NHTSA.

I MODELLI TESLA CON GUIDA AUTONOMA FSD DA RICHIAMARE

Il richiamo Tesla coinvolge principalmente i modelli che hanno installato il software FSD Beta, in particolare:

Tesla Model S 2016-2023 ;

; Tesla Model X 2017-2023 ;

; Tesla Model 3 2020-2023 ;

; Tesla Model Y.

L’NHTSA SPIEGA I MOTIVI DEL RICHIAMO DELLA GUIDA AUTONOMA TESLA FSD

Il comunicato dell’NHTSA spiega che: “Il software FSD Beta può consentire al veicolo di comportarsi in modo non sicuro nei pressi degli incroci, come:

procedere dritto attraverso un incrocio , mentre si trova in una corsia di sola svolta;

, mentre si trova in una corsia di sola svolta; entrare in un incrocio controllato da segnale di stop senza fermarsi completamente;

completamente; procedere in un incrocio durante un semaforo giallo fisso senza la dovuta cautela.

Inoltre, il sistema potrebbe adattarsi in modo insufficiente ai cambiamenti dei limiti di velocità indicati o non intervenire adeguatamente se il conducente imposta una velocità superiore ai limiti di velocità”. Tesla rilascerà un aggiornamento software gratuito over-the-air (OTA) contattando i clienti entro il 15 aprile 2023.