Mercedes-Benz: guida automatizzata di livello 3 fino a 95 km/h

Una svolta nella produzione di Mercedes-Benz, che prosegue con l’avanzamento della tecnologia che riguarda la guida autonoma. Il costruttore tedesco si impegna solidamente in questo campo e presenta la prossima versione di DRIVE PILOT per la guida automatizzata condizionata (SAE-Level 3) che verrà destinata, in questa prima fase, alla Germania. L’aggiornamento evolutivo permette alla vettura equipaggiata con questo dispositivo di seguire un altro veicolo in autostrada a una velocità fino a 95 km/h, il che rappresenta un vantaggio significativamente maggiore per i clienti.

MERCEDES-BENZ DRIVE PILOT: IN ATTESA DELLA RICERTIFICAZIONE

Per Mercedes è, tuttavia, necessaria una ricertificazione da parte dell’Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico che è prevista entro la fine del 2024. Successivamente potranno aprirsi le vendite che sono state pianificate, salvo cambiamenti, a partire dai primi mesi del 2025. Il prezzo del DRIVE PILOT rimarrà invariato rispetto a quello attualmente in commercio sui veicoli della Stella, nei mercati nei quali è possibile adoperare questa tecnologia. Per quanto riguarda i veicoli dei clienti già equipaggiati con DRIVE PILOT potranno essere aggiornati in modo del tutto gratuito. A seconda del modello, l’update può avvenire in modalità wireless come aggiornamento over-the-air (OTA) o tramite un passaggio in officina. Non è necessario modificare alcun componente del veicolo. DRIVE PILOT sarà quindi il sistema di livello 3 predisposto per il livello di velocità più elevato al mondo in un veicolo di serie.

“Con questa versione aggiornata del DRIVE PILOT, Mercedes-Benz sottolinea ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella guida automatizzata. Presto sarà possibile attivare la guida automatizzata condizionata fino a 95 km/h nel traffico scorrevole in determinate condizioni sull’autostrada tedesca. In questo modo i nostri clienti potranno utilizzare in modo ancora più efficiente il loro tempo. Mercedes-Benz sta ancora una volta definendo gli standard del settore e spianando costantemente la strada verso la guida autonoma“, ha detto Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Purchasing.

I VANTAGGI DEL DRIVE PILOT DI MERCEDES

L’impiego del DRIVE PILOT ad una velocità più elevata offre ai clienti di Mercedes-Benz un numero maggiore di casi d’uso rispetto al recente passato. Il DRIVE PILOT può essere usato in condizioni di traffico scorrevole sulla corsia di destra di un’autostrada, mentre segue un veicolo che precede. Rimarrà l’opzione già disponibile di utilizzare il sistema in condizioni di traffico intenso e in caso di ingorghi su autostrade adeguate. Durante la guida condizionata automatizzata, il compito di guida può essere affidato al sistema, permettendo ai clienti di avere un’opportunità differente da quella di stare precisamente con le mani sul volante.

La guida automatizzata di terzo livello, nelle strade dove è consentito utilizzarla, permette a chi siede al posto di comando di poter svolgere alcune attività secondarie come: lavorare, navigare in Internet, guardare la TV o un film in streaming tramite servizi come RIDEVU di Sony Pictures Entertainment che sono disponibili sulla piattaforma offerta da Mercedes. I tecnici della Stella assicurano che si potrà fare ciò in totale sicurezza. Quest’ultima integrazione al portafoglio di applicazioni del costruttore teutonico è ora disponibile per i clienti di alcuni modelli in mercati selezionati.

L’ARCHITETTURA DEL DRIVE PILOT DI MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz si affida all’architettura di sistema ridondante per il DRIVE PILOT. Ciò significa che sistemi vitali come lo sterzo, la frenata e l’impianto elettrico di bordo sono funzionalmente ridondanti per garantire la manovrabilità nel raro caso in cui uno di questi sistemi si guasti. Queste ridondanze contribuiscono a garantire un passaggio di consegne sicuro al conducente. Telecamere, radar, sensori a ultrasuoni e un LiDAR vengono utilizzati per percepire l’ambiente dell’auto ed elaborati in tempo reale a bordo. Grazie a un sistema di posizionamento ad alta precisione, una Mercedes-Benz dotata di DRIVE PILOT è in grado di determinare la propria posizione esatta entro pochi centimetri.

La localizzazione viene effettuata dal veicolo che richiede la posizione a tutti i sistemi satellitari disponibili. DRIVE PILOT calcola la posizione della vettura in base ai dati ricevuti dai diversi sistemi satellitari. Inoltre, una mappa HD estremamente dettagliata e continuamente aggiornata fornisce una visione tridimensionale delle strade e dell’ambiente circostante, tutti elementi importanti per una guida sicura e condizionata.