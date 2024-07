Mercedes: “Investimenti su motori termici almeno fino al 2030”

Non è ancora il momento di archiviare definitivamente i motori termici a vantaggio dell’elettrificazione. Lo ha annunciato qualche settimana fa Volkswagen e lo ha ribadito nei giorni scorsi Mercedes-Benz, dichiarando attraverso l’amministratore delegato Ola Kallenius che la tecnologia dei motori a benzina e diesel durerà almeno fino al 2030. Non troppo lontano, insomma, dalla fatidica scadenza del 2035 che, evidentemente, dalle parti di Stoccarda non ritengono poi così rigida.

PERCHÉ MERCEDES NON DICE ANCORA ADDIO AI MOTORI TERMICI

Kallenius ne ha parlato in un’intervista alla rivista tedesca Wirtschaftswoche, sottolineando che lo sviluppo dei motori termici per un periodo ancora lungo è necessario affinché soddisfino normative sempre più severe, come quella sul nuovo standard Euro 7: “Non possiamo fare altrimenti, anche per evitare di pagare multe salate“. Nel 2024 Mercedes-Benz ha messo sul piatto 14 miliardi di euro per gli investimenti nella divisione autovetture, e sebbene una buona parte sia destinata all’elettrificazione e alla digitalizzazione, una quota altrettanto importante è riservata ai cari vecchi motori a combustione interna. Quanto in percentuale? L’AD non lo ha specificato ma ha parlato di una quota superiore a quanto inizialmente previsto.

NUOVI INVESTIMENTI SULLA CLASSE S

Infatti, ha precisato il manager svedese, non si possono mantenere i motori termici al massimo livello tecnologico senza grossi investimenti. In caso contrario l’unica strada sarebbe quella di chiudere definitivamente con i propulsori tradizionali nel 2027 o nel 2028, ma non è una strada percorribile. Kallenius ha portato come esempio l’ammiraglia Classe S, che sarà aggiornata nel 2026, spiegando che per questo restyling la casa spenderà una cifra molto importante, superiore a quella di un qualunque altro facelift, anche se l’auto monta un ‘vecchio’ motore a combustione.

ELETTRICO: MERCEDES CONTINUERÀ A INVESTIRE, RIADATTANDO GLI OBIETTIVI

Questo parziale cambio di rotta della stella a tre punte è figlio della lenta transizione verso l’elettrico, che non sta andando nei tempi e nei modi previsti. Tre anni fa il marchio aveva solennemente dichiarato che le auto ibride plug-in e full electric avrebbero rappresentato circa il 50% delle vendite annuali entro il 2025. Naturalmente questa previsione non sarà mantenuta e Mercedes-Benz ha dovuto riadattare i propri obiettivi spostando il termine di cinque anni, al 2030. Resta invece confermato, almeno per ora, l’obiettivo finale di diventare neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2040.

Comunque, nell’intervista, l’AD Kallenius non ha parlato solamente di repentini cambi di rotta viste le difficoltà dell’elettrico, confermando invece sia lo sviluppo della piattaforma per la prossima generazione di EQS e sia i piani per le otto gigafabbriche che serviranno a costruire batterie per BEV, anche se magari ci vorrà un po’ più di tempo del previsto. E in ogni caso i futuri motori saranno in qualche misura elettrificati, quindi usciranno tanti nuovi modelli ibridi.