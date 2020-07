I migliori optional sull’auto nuova: il 70% vuole più sicurezza

Un’indagine USA rivela quali sono gli optional per l’auto nuova più diffusi: la sicurezza e l’assistenza alla guida in testa alle preferenze

Un’indagine USA rivela quali optional sull’auto nuova vogliono i consumatori: la sicurezza di guida supera gli altri optional da scegliere e i sistemi ritenuti irrinunciabili. Il sondaggio dal nome Future Features Survey 2020, indaga tra i 16 sistemi per la sicurezza o il comfort di guida che i consumatori vorrebbero sulla prossima auto nuova. La classifica che vede per il 70% funzionalità sulla sicurezza di guida in testa è un chiaro segnale per i Costruttori di auto. Gli optional da scegliere con l’auto nuova potranno integrare o rendere disponibili funzioni fino a oggi accessibili magari solo in aftermarket.

L’INDAGINE SU QUALI OPTIONAL SCEGLIERE PER L’AUTO NUOVA

Scegliere gli optional per l’auto nuova non è facile: al primo posto dovrebbe esserci la sicurezza di guida, preferendo sistemi di assistenza attiva ad accessori puramente estetici. La realtà è che al cuore non si comanda e quando i pacchetti di optional sono accattivanti, non c’è freno che tenga, se non quello del budget. Uno degli optional che con molta probabilità vedremo sempre più spesso integrato nelle auto è la dash cam. E’ questo, secondo il sondaggio di una nota società di consulenza, il miglior optional da ordinare sull’auto nuova per il 70% dei consumatori americani. Se Tesla non lesina sulle telecamere di sicurezza in auto, ma addirittura ne ha una nascosta non ancora abilitata, altri Costruttori latitano. A dire il vero c’è chi anche in Italia ha mostrato iniziativa: Peugeot e Citroën con la ConnectedCAM su alcune utilitarie del gruppo. Secondo il sondaggio però la dash cam sarà l’optional più scelto sull’auto nuova a prescindere dal tipo di auto e dall’età del conducente.

OPTIONAL SULL’AUTO NUOVA: IN TESTA LA DASH CAM

La dash cam in auto come optional a pagamento o di serie è in testa alle preferenze: il 70% in media prevede di averne una sulla prossima auto nuova. La percentuale varia leggermente dal 75% al 68% se si passa dagli under40 agli over60, ma non fa eccezione di modelli, come si vede nell’immagine qui sotto. La maggiore utilità della dash cam sull’auto nuova è per le auto medie, Pickup e SUV (oltre il 70%) e scende al 68% per le utilitarie. E’ evidente che anche in città la dash cam si rivela utile in caso d’incidenti dalla dinamica poco chiara. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

OPTIONAL PIU’ SCELTI PER L’AUTO NUOVA

Quali sono gli optional o i sistemi di sicurezza migliori per un’auto nuova? Gli airbag sono immancabili, subito dopo la dash cam: il funzionamento degli airbag dimostra che possono salvare vite umane, ma ricordate che funzionano al meglio solo con le cinture allacciate. La Top5 dell’indagine vede oltre la metà degli intervistati maggiormente interessati all’Head-up Display, agli aggiornamenti OTA (Over The Air) nonostante i dubbi recenti sulla sicurezza e infine alle telecamere a 360 gradi. I sistemi di assistenza alle manovre stanno sempre di più entrando nell’immaginario collettivo come sistemi di sicurezza, scrollandosi di dosso l’idea di essere necessari solo a chi è più impacciato nelle manovre di parcheggio.