Guida Autonoma: parole vietate ai Costruttori in California dal 2023

Dal 2023 è vietata la pubblicità di auto a guida autonoma in California se i sistemi richiedono un qualsiasi tipo di intervento del conducente

La California dà, la California toglie, o se vogliamo, impone i limiti da non superare quando si parla di tecnologie innovative. Dal 2023, se un’auto o un veicolo in generale, non è effettivamente in grado di muoversi senza l’intervento di un conducente in carne ed ossa, non può essere pubblicizzata e commercializzata usando la parola “Guida autonoma”, e tutti i sinonimi che ne derivano.

UNA LEGGE CONTRO LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE DELLA GUIDA AUTONOMA IN CALIFORNIA

In realtà la California aveva già stabilito delle chiare regole sull’utilizzo di termini come “Guida autonoma”, “Auto Drive” e simili, ma a quanto pare non c’è stata un’applicazione immediata da parte del Department of Motor Vehicles. Così, tra le svariate proposte di legge che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023, ci sarà anche un chiaro divieto per i Costruttori e i rivenditori di auto di fare pubblicità usando la parola Full Self Driving e in generale Autonomous Driving. La legge, che riportiamo nei dettagli qui sotto, è stata subito attribuita a un divieto per Tesla, ma in realtà non è così, sebbene Tesla stia da tempo collaudando la Full Selfdriving Mode tramite i suoi stessi clienti. Proprio Tesla, secondo quanto riporta il San Francisco Chronicle, sarebbe stato uno dei più attivi oppositori a questa proposta di legge, per i motivi che spieghiamo ai paragrafi successivi.

DIVIETO DI PUBBLICIZZARE LA GUIDA AUTONOMA IN CALIFORNIA DAL 2023

Il disegno di legge n.1398 approvato a settembre 2022, impone delle regole chiare di condotta sia per i Costruttori di veicoli dotati di funzioni di assistenza alla guida, sia per i concessionari venditori dei suddetti modelli:

– “Un concessionario o un produttore non deve vendere veicoli passeggeri nuovi dotati di funzionalità di automazione parziale della guida o fornire aggiornamenti software o altri aggiornamenti del veicolo che aggiungano funzionalità parziali di automazione della guida, senza che, al momento della consegna o dell’aggiornamento del veicolo, sia fornito all’acquirente o al proprietario un avviso che fornisca il nome del sistema e descriva chiaramente le funzioni e i suoi limiti”;

– Un produttore o concessionario non deve nominare alcuna funzione di automazione parziale della guida o descrivere alcuna funzione di automazione parziale della guida nei materiali pubblicitari, utilizzando un linguaggio che implichi o induca una persona ragionevole a credere che la funzione consenta al veicolo di funzionare come un veicolo autonomo”.

GUIDA AUTONOMA: DAL 2023 INFORMAZIONI CHIARE AI CLIENTI PRIMA DELL’ACQUISTO

I media locali riportano che l’opposizione di Tesla a questo disegno di legge è stata sempre motivata dal Costruttore con le chiare indicazioni fornite ai consumatori sui limiti della tecnologia Autopilot e guida autonoma al massimo potenziale. Tuttavia, secondo il nuovo divieto che scatterà in California dal 1 gennaio 2023, sono state introdotte ben precise responsabilità in capo al Costruttore e al rivenditore. In particolare:

– “Prima di consegnare a un concessionario un’autovettura dotata di una funzione di automazione parziale della guida, il Costruttore deve fornire informazioni per consentire al concessionario di rispettare la disposizione. Queste informazioni devono includere un linguaggio specifico raccomandato”;

– “Un rivenditore può ragionevolmente fare affidamento sulle informazioni fornite dal produttore e non sarà ritenuto in violazione della disposizione se il produttore non fornisce tali informazioni o se le informazioni fornite sono ritenute non conformi”;

– “Un produttore non può essere ritenuto in violazione della disposizione se fornisce a un rivenditore le informazioni richieste ai sensi della disposizione e se il rivenditore non avvisa l’acquirente o il proprietario”.