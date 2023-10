Guida autonoma livello 3: Mercedes incolperà sempre il guidatore?

L’evoluzione della tecnologia delle auto a guida autonoma, sta affrontando le criticità emerse nei test per rendere gli automatismi più affidabili. Tuttavia permane una questione fondamentale: in caso di incidente, chi ne è responsabile? Mercedes-Benz, uno dei principali protagonisti nel settore automobilistico, ha recentemente presentato la guida autonoma di livello 3 in Germania, affermando che il guidatore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di incidente, a meno che non sia causato dalla sua negligenza. Tuttavia, la definizione di “negligenza” rimane un argomento di dibattito. Tanto più se la denominazione di livello 3 viene spinta dal marketing delle Case auto, che poi mettono una toppa nei manuali, per ricordare al conducente che deve mantenere gli occhi sulla strada. Ecco qual è il trucco dei Costruttori auto per sollevarsi dalle responsabilità in caso di incidente, secondo un esperto in Sicurezza dei Veicoli Autonomi che ha analizzato il libretto di istruzioni del Drive Pilot Mercedes-Benz.

DRIVE PILOT MERCEDES-BENZ: E’ GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 3?

Il Drive Pilot di Mercedes-Benz, secondo Philip Koopman, esperto di Autonomous Vehicle Safety, non corrisponde realmente alle specifiche di un sistema di livello 3 come dichiarato. Il motivo? Il manuale utente del Drive Pilot suggerisce che con il sistema Drive Pilot attivo, l’utente dovrebbe rilevare “irregolarità” nel traffico. Koopman sostiene che se viene richiesto al conducente di notare tali irregolarità stradali, allora è responsabile dell’attività OEDR (Object & Event Detection and Response), cosa che attribuisce al veicolo un sistema di livello 2 e non di livello 3, come spiega in un post Linkedin.

LE SPECIFICHE SAE E LA CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GUIDA AUTONOMA LIVELLO 3

Secondo la normativa SAE J3016:2021, che è inserita nelle leggi della California sui veicoli di livello 3, un veicolo di livello 3 non dovrebbe richiedere alcun intervento da parte del conducente riguardo problemi con l’ambiente operativo esterno al veicolo. Se tale intervento è richiesto, allora la funzionalità è piuttosto da considerarsi di livello 2. Mercedes-Benz, quindi, sembra trovarsi in una posizione di “limbo”, tra l’affermare che il suo sistema è di livello 3 e le funzionalità reali che lo posizionerebbero come un avanzato sistema di livello 2.

LE RIPERCUSSIONI SULLA SICUREZZA E LA FIDUCIA DEI CONDUCENTI

Bisogna sottolineare che negli ultimi anni le autorità per la sicurezza stradale (NHTSA, IIHS, etc.) e gli enti indipendenti di test (NCAP) hanno impartito disposizioni normative e direttive per spingere le Case auto a non illudere i conducenti sulle reali capacità di guida autonoma delle auto. L’hanno fatto imponendo alle Case auto di non utilizzare parole illusorie: in California ad esempio dal 2023 è vietato pubblicizzare “guida autonoma” e suoi sinonimi. Mentre gli enti di valutazione della sicurezza dei veicoli nei crash test sono molto attenti anche agli avvertimenti che il Costruttore riporta nel manuale. Se il conducente-utente non legge queste avvertenze commette già una negligenza, anche se i sistemi di guida semi autonoma devono essere in grado di adottare protocolli di messa in sicurezza del veicolo se il guidatore non interviene quando richiesto, perché distratto o magari per un malore.