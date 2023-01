Guida autonoma: anche in Giappone arriva l’ok al livello SAE 4

In Giappone si registrerà, a breve, un’importante accelerazione nello sviluppo della guida autonoma con l’avvio della circolazione di veicoli di livello 4, in base alla classificazione SAE. I veicoli di questo livello di guida autonoma sono in grado di muoversi in strade pubbliche senza la presenza del conducente ma in aree e lungo percorsi circoscritti. Ad avviare il passaggio alla guida autonoma di livello 4 sarà la città di Eiheiji, nella prefettura di Fukui. Si tratta di un piccolo comune (da circa 20 mila abitanti) noto principalmente per la presenza di un importante tempio buddista che attira numerosi visitatori durante l’anno. Per gestire questi flussi, le Autorità di Eiheiji proveranno ad anticipare i tempi, puntando su veicoli a guida autonoma di livello 4 per il trasporto pubblico. Vediamo i dettagli in merito al progetto.

IN GIAPPONE SI PARTE CON LA GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 4

Come riportato dal The Japan Times in queste ore, dal prossimo mese di aprile prenderà il via il nuovo progetto per la circolazione di veicoli a guida autonoma di livello 4 in Giappone, nella città di Eiheiji. In alcune aree del territorio cittadino, infatti, inizierà la circolazione di veicoli senza conducente destinati al trasporto pubblico. Si tratta della prima volta che in Giappone viene dato l’ok ad un progetto di questo tipo. L’obiettivo delle Autorità locali è anticipare l’utilizzo di una tecnologia che, nel corso del prossimo futuro, potrebbe diventare di grande importanza per il trasporto pubblico locale in Giappone. La guida autonoma è da tempo al centro dei programmi della città di Eiheiji.

LA GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 3 IN GIAPPONE NON È UNA NOVITA’

Per la città di Eiheiji, in ogni caso, la guida autonoma non è una novità per il trasporto pubblico. Dal marzo del 2021, infatti, in alcune aree urbane è attivo un servizio di trasporto pubblico che utilizza veicoli a guida autonoma di livello 3. In base alla classificazione SAE per questa tecnologia, il livello 3 corrisponde a veicoli in grado di muoversi senza intervento umano in tratte determinate ma il conducente deve essere presente e pronto ad intervenire in caso di necessità o emergenza. Un esempio di applicazione del livello 3 di guida autonoma in Europa è rappresentato dal Drive Pilot di Mercedes che ha ottenuto l’ok per l’utilizzo in strade pubbliche in Germania lo scorso anno.

IL TRASPORTO PUBBLICO È SEMPRE PIU’ LEGATO ALLA GUIDA AUTONOMA IN GIAPPONE

Attualmente, ad Eiheiji, sono attivi tre veicoli a guida autonoma di livello 3. Questi veicoli percorrono una strada di circa 6 chilometri ad una velocità di 12 km/h. Si tratta, quindi, di un utilizzo molto controllato ma che comunque conferma l’interesse verso la tecnologia di automatizzazione e la volontà di sperimentare nuove applicazioni per il trasporto. I mezzi a guida autonoma di livello 3 sono in grado di rallentare, fino a fermarsi, nel caso in cui incontrino ostacoli lungo il cammino. Da notare che tali mezzi sono dotati anche di un sistema audio, con messaggi preregistrati, per informare i pedoni troppo vicini al mezzo. Una volta giunti alla meta, inoltre, i veicoli effettuano un’inversione ad U per seguire il percorso inverso. Il progetto di Eiheiji, prima con il livello 3 e ora con il livello 4, segue le direttive del Governo centrale che, già dal 2016, sta spingendo per incentivare la diffusione della guida autonoma nel trasporto pubblico. Il Governo punta a lanciare sistemi di trasporto pubblico con guida autonoma di livello 4 in più di 40 aree del Giappone a partire dal 2025.

LA GUIDA AUTONOMA SENZA CONDUCENTE PARTE DAL LIVELLO 4

Il progetto lanciato dalla città di Eiheiji in Giappone per lo sviluppo della guida autonoma di livello 4 è molto interessante. Proprio dal livello 4, infatti, parte la guida autonoma senza conducente che rappresenta l’obiettivo di sviluppo ultimo di questa tecnologia. Come evidenziato in precedenza, il livello 4 presenta ancora una significativa limitazione. I veicoli che rientrano in questo livello, infatti, sono vincolati alla circolazione in tratte predeterminate e con condizioni fortemente controllate, anche senza la presenza del conducente a bordo. Le cose cambiano, o sarebbe meglio dire cambieranno, considerando l’assenza di soluzioni di questo tipo, con il livello 5. Con questo livello, infatti, si registrerà l’arrivo della guida autonoma “vera e propria” con veicoli senza conducente in grado di muoversi liberamente in strada. Per questi veicoli, infatti, le uniche limitazioni saranno fissate dalle normali norme del Codice della Strada che si applicano anche ai veicoli con conducente.