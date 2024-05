Frigo portatile per auto: ecco i migliori nel test di Auto Bild

I frigoriferi portatili per auto sono preziosi quando si trascorre qualche ora in più in viaggio o in campeggio. Aiutano a tenere alla giusta temperatura bevande, alimenti per bimbi piccoli e anche le medicine in viaggio. Il mercato offre modelli sempre più performanti ed efficienti, ma non tutti si rivelano un affare all’acquisto. Il magazine tedesco Auto Bild ha confrontato 9 prodotti nel test frigo auto 12V. Ecco quali sono i migliori che è possibile acquistare anche nella categoria dei frigoriferi portatili su Amazon.

TEST FRIGO PORTATILI NELLE PROVE DI AUTO BILD

Il test dei frigoriferi per auto ha messo a confronto 9 frigo portatili da viaggio a 12 V con un prezzo da 60 a 140 euro e una capacità da 25 a 40 litri, eleggendo il migliore del test e il migliore per rapporto qualità-prezzo. Il peso è la caratteristica peggiore per i frigoriferi da viaggio, ma spesso è anche direttamente proporzionale alle performance del prodotto. I frigoriferi per auto testati da Auto Bild sono questi di seguito, in ordine alfabetico. Abbiamo pensato di aggiungere anche il link ad Amazon per agevolare l’acquisto, ma potete scegliere qualsiasi altro prodotto che preferite tra i frigoriferi auto in vendita su Amazon:

Tutti i frigoriferi per auto portatili in questa fascia di prezzo funzionano con una cella di Peltier, come abbiamo spiegato anche nella comparativa di SICURAUTO.it. Questo sistema, a differenza dei frigoriferi più costosi con compressore, genera una differenza di temperatura che è influenzata dall’ambiente in cui si trova il frigorifero.

Per testare le prestazioni dei prodotti la prova è stata condotta all’interno di un ambiente a temperatura costante e misurando la temperatura all’interno del frigorifero ogni dieci minuti. Oltre al test di raffreddamento, gli esperti hanno verificato anche tutte le caratteristiche che possono guidarvi nella scelta del frigorifero migliore, al di là dei risultati nella classifica in basso. Ad esempio, verificate:

qualità di assemblaggio . Se ci sono spigoli vivi, quanto è stabile la maniglia e la solidità che trasmette;

. Se ci sono spigoli vivi, quanto è stabile la maniglia e la solidità che trasmette; la capacità utile del frigorifero e se la parte elettrica sottrae spazio o accessibilità;

utile del frigorifero e se la parte elettrica sottrae spazio o accessibilità; quante e quali regolazioni della temperatura sono disponibili. Se esiste una funzione eco / calore;

sono disponibili. Se esiste una funzione eco / calore; la presenza di ruote , divisori per scomparti o cinghie per il trasporto;

, divisori per scomparti o cinghie per il trasporto; il peso.

IL FRIGORIFERO AUTO PORTATILE MIGLIORE DEL TEST AUTO BILD

Il vincitore del test frigoriferi per auto di Auto Bild è TZS First Austria FA-5170-2. Nonostante la capacità di 40 litri più alta del test, ha dimostrato buone performance in raffreddamento. Secondo i colleghi tedeschi la lavorazione è ottima e gli accessori come le ruote e una maniglia sono utili considerando il peso (6,4 kg a vuoto). Assieme al frigo Dometic AS 25 mostra le migliori prestazioni di raffreddamento del test. L’unica nota dolente è che il frigorifero è un po’ traballante sia chiuso che aperto.

IL FRIGORIFERO AUTO PORTATILE DAL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ – PREZZO

Il frigorifero auto Adler AD 8078 è il migliore per rapporto qualità-prezzo nel test e raffredda velocemente quasi come il frigorifero di TZS First Austria. La differenza di temperatura massima con l’esterno è di 16 °C, rispetto ai 18 del TZS. La lavorazione risulta complessivamente economica ma il frigorifero convince per il suo funzionamento semplice e la stabilità sia con il coperchio chiuso che aperto.

FRIGORIFERI AUTO MOLTO SIMILI MA CON PRESTAZIONI VARIABILI

Nel test sono stati confrontati anche altri frigoriferi, esteticamente molto simili ma con prestazioni profondamente varie. Tillvex, Dino Kraftpaket e Severin sono visivamente identici, lo stesso vale per i frigoriferi Adler e Steinborg tuttavia le prestazioni di raffreddamento differiscono nonostante il design.