GM: multa di 112 mila $ per l’incidente “nascosto” del robotaxi

Il recente annuncio della California Public Utilities Commission (CPUC) di imporre una sanzione a General Motors (GM) per la mancata tempestiva fornitura di informazioni su un incidente grave che ha coinvolto un robotaxi Cruise, mette in evidenza le crescenti difficoltà nei test dei veicoli a guida autonoma. L’esistenza di un programma di sorveglianza dei test su strada negli USA risalta anche le lacune dell’Unione europea che non ha ancora un ufficio o un organismo deputato a queste verifiche.

IL CASO CHE HA COINVOLTO GENERAL MOTORS E IL ROBOTAXI CRUISE

Secondo Reuters, la sanzione è stata decisa a seguito di un incidente avvenuto il 2 ottobre 2023, in cui un pedone è stato trascinato da un robotaxi Cruise dopo l’investimento da parte di un’altra auto. Il pedone ha riportato gravi ferite, ma fortunatamente è sopravvissuto. Tuttavia, la controversia non si limita solo all’incidente, ma si estende al comportamento di GM dopo l’incidente. La CPUC ha accusato GM di aver omesso informazioni cruciali per 15 giorni, ostacolando così le indagini.

LE CONSEGUENZE DELL’INCIDENTE SULLA GUIDA AUTONOMA GM

La multa di 112.500 dollari, che rappresenta la sanzione massima prevista dalla legge californiana per tali infrazioni, si compone di 7.500 dollari per ciascuno dei 15 giorni in cui GM non ha fornito le informazioni richieste. Rappresenta un colpo finanziario dagli effetti marginali per l’azienda, molto meno di quanto ha impattato sulla reputazione della controllata Cruise in un momento critico per il settore della guida autonoma e del servizio pubblico di taxi robot.

NEGLI USA I TEST A GUIDA AUTONOMA SONO STRETTAMENTE SORVEGLIATI

In risposta all’incidente, la CPUC ha sospeso il permesso di Cruise di operare in California, mentre la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha emesso un richiamo per i veicoli autonomi di Cruise. Questa doppia azione dimostra che negli USA le autorità considerano con un livello di severità alto le infrazioni legate alla sicurezza dei veicoli a guida autonoma.

Oltre a GM, anche altre società come Waymo di Alphabet e Zoox di Amazon sono sotto la lente di ingrandimento delle autorità a causa di vari incidenti. I giganti del web stanno investendo massicciamente nella tecnologia di guida autonoma, ma gli incidenti e le conseguenti inchieste non stanno rallentando il progresso verso un’adozione più ampia.