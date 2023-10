California, TaxiRobot Cruise sospesi: pedone trascinato per 9 metri

L’aggiornamento dei TaxiRobot Cruise, rilasciato di recente per permettere ai veicoli a guida autonoma di riconoscere i First Responder è servita a poco. Il Dipartimento dei Trasporti della California (DMV) ha deciso la sospensione del permesso di effettuare test di guida autonoma e di erogazione del servizio tramite la sua flotta. Pesa non poco l’incidente avvenuto il 2 ottobre 2023, in cui un pedone è stato sbalzato da un’auto pirata su un’auto della flotta Cruise. La decisione del DMV è arrivata dopo l’analisi dei filmati dell’auto, che hanno aiutato ad identificare l’auto pirata.

L’INCIDENTE CHE HA COMPORTATO LA SOSPENSIONE DEI TEST CRUISE IN CALIFORNIA

L’incidente, come riferito dal DMV, si è verificato quando un pedone investito da una Nissan Sentra sulla corsia parallela è stato sbalzato proprio davanti all’auto Cruise. Il veicolo soprannominato “Panini”, dopo la collisione di rimbalzo ha effettuato una frenata di emergenza senza però riuscire ad evitare l’investimento del pedone che è rimasto a terra. Nelle fasi successive dell’incidente Cruise ha collaborato con le autorità permettendo alla Polizia di individuare l’auto pirata e ha dichiarato che l’auto in modalità di guida autonoma si è fermata sul posto restando a disposizione delle autorità. In realtà le cose non sarebbero andate esattamente così, come riporta il DMV nella decisione della sospensione.

IL ROBOTAXI CRUISE HA GUIDATO CON IL PEDONE INCASTRATO SOTTO

Sebbene Cruise abbia dichiarato che il RoboTaxi si era completamente fermato dopo la frenata di emergenza, avrebbe anche omesso una manovra eseguita dall’auto. Il DMV, infatti motiva la sospensione dopo aver appreso ulteriori dettagli: “Il veicolo autonomo ha tentato di eseguire una manovra di accostamento mentre il pedone era sotto il veicolo. Questa azione ha aumentato il rischio di ulteriori lesioni al pedone. Indica che i veicoli di Cruise potrebbero non avere la capacità di rispondere in modo sicuro e appropriato durante gli incidenti che coinvolgono un pedone”.

Ancora più preoccupante è il fatto che, dopo essersi fermato inizialmente, il RoboTaxi ha tentato la manovra trascinando il pedone che era sotto l’auto per circa 9 metri a una velocità di 11 km/h prima di fermarsi definitivamente. Come riporta in un post Linkedin Philip Koopman, esperto in Sicurezza dei Veicoli a guida autonoma, Cruise avrebbe omesso di riportare queste informazioni alla NHTSA (Agenzia Governativa per la Sicurezza dei Trasporti). La DMV ha infatti ottenuto una copia dei filmati solo il 13 ottobre 2023 e queste informazioni sono successivamente state pubblicate in un comunicato ufficiale Cruise del 24 ottobre 2023.

GUIDA AUTONOMA CRUISE: SI TORNA AI TEST CON COLLAUDATORE UMANO

Cruise potrà riprendere i test di guida totalmente autonoma e l’erogazione del servizio di RoboTaxi senza conducente solo quando avrà fornito prove di aver adottato misure correttive. Fino ad allora, qualsiasi veicolo Cruise senza conducente sorpreso in strada in California potrà essere bloccato e sequestrato dalle autorità. Potranno continuare solo i test della tecnologia autonoma Cruise con un collaudatore al volante pronto ad intervenire.

“È ora che Cruise smetta di cercare di distogliere l’attenzione dai suoi problemi di sicurezza. Al contrario, dovrebbero abbracciare veramente la sicurezza come valore aziendale fondamentale. Gestire i messaggi di sicurezza attraverso le loro funzioni di comunicazione governativa e le relazioni con i media non è sufficiente. Né è accettabile il loro stanco copione di trovare sempre qualcun altro da incolpare invece di affrontare la loro responsabilità in un incidente. L’erosione della fiducia del pubblico nella loro cultura della sicurezza sta accelerando con ogni nuova rivelazione”, ha dichiarato Koopman su Linkedin.