Germania: telecamere contro il cellulare alla guida

Analogamente ad altri Paesi, anche in Germania hanno deciso di inasprire i controlli sull’uso del cellulare alla guida mediante l’utilizzo di telecamere. In particolare il land della Renania-Palatinato, uno dei più popolosi con 4 milioni di abitanti, ha dato il via libera alle verifiche a distanza dopo l’esito positivo di una sperimentazione svolta nelle città di Magonza e di Treviri.

COME FUNZIONANO LE TELECAMERE CONTRO IL CELLULARE ALLA GUIDA

La polizia che opera in Renania-Palatinato verrà dotata del sistema olandese MONOcam, già in uso proprio nei Paesi Bassi, un sistema formato da una telecamera connessa a un software che rileva se il conducente di un veicolo sta impugnando uno smartphone, scattando in tal caso una foto che viene automaticamente trasmessa al competente comando di polizia. Queste telecamere simili ad autovelox mobili possono essere posizionate in un punto qualsiasi, anche se vengono preferibilmente installate sui cavalcavia per consentire la migliore visibilità nell’area inferiore dietro al cruscotto dell’automezzo, proprio il punto in cui i conducenti sono soliti maneggiare lo smartphone mentre guidano.

GERMANIA: PUGNO DURO PER RIDURRE GLI INCIDENTI STRADALI CAUSATI DALLA DISTRAZIONE

Le autorità della Renania-Palatinato hanno deciso di intervenire con fermezza dopo che nel 2022 la polizia locale ha rilevato 1.041 incidenti stradali causati dalla distrazione durante la guida, spesso dovuta all’uso improprio del cellulare. L’obiettivo è ridurre questo tragico numero utilizzando proprio il deterrente del sistema MONOcam, ricordando che in Germania l’uso del cellulare al volante comporta una multa di 100 euro e la detrazione di 1 punto dalla patente. Importante: la norma che autorizza l’uso della telecamere contiene anche delle indicazioni specifiche sulla protezione dei dati personali. L’utilizzo di questi sistemi, infatti, tocca la delicata questione della violazione della privacy, motivo per cui diversi Paesi restano scettici se adottarli o meno.

LA MULTA PER CELLULARE ALLA GUIDA NON SARÀ AUTOMATICA

Infine una precisazione: così come avviene in Olanda, anche in Germania la multa per cellulare alla guida non sarà automatica. Una volta ricevuta l’immagine dal dispositivo, gli agenti addetti al controllo valuteranno caso per caso se c’è stato un uso irregolare dello smartphone o si tratta di un falso positivo. Solo se dalla foto risulterà una chiara violazione delle norme che vietano di usare il telefonino alla guida, scatterà la sanzione con invio del verbale all’indirizzo del proprietario dell’auto.