Ford: le auto guidano da sole fuori la linea di produzione

Le auto assemblate negli stabilimenti dei Costruttori che escono dalle linee di produzione hanno bisogno di addetti che le spostano continuamente fino ai piazzali di stoccaggio. Ford ha annunciato che presto potranno farlo da sole, sperimentando l’adozione dell’Intelligenza Artificiale combinata alle tecnologie di guida assistita per spostare le auto negli stabilimenti in modo più efficiente. Eccolo in azione in un video.

FORD: LE AUTO PRODOTTE SI GUIDANO DA SOLE CON E-SELF

Nello stabilimento Ford di Colonia (Germania) tutte le auto prodotte devono essere sottoposte a una serie di controlli e verifiche finali. In queste fasi ogni auto deve essere movimentata almeno 12 volte per brevi spostamenti tra le aree dello stabilimento. Ford spiega nel video sotto che grazie all’AI e alle tecnologie di assistenza per la guida autonoma gli operai potranno occuparsi di compiti più importanti che spostare le auto. Il sistema di movimentazione autonoma delle auto nello stabilimento Ford si chiama E-Self ed è stato sviluppato con altri partner tecnologici.

200 TELECAMERE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE GUIDANO LE AUTO

“E-Self non utilizza nessuno dei sensori presenti sui veicoli poiché si basa sull’infrastruttura”, spiega Frank Schwarz, Ford Project Leader nel video sotto. Fino a 200 telecamere presenti in tutto lo stabilimento raccolgono le informazioni su cui si basa la guida automatizzata alla fine della linea di produzione. “L’Intelligenza Artificiale cerca pedoni, oggetti e altri veicoli in modo da guidare in sicurezza le auto assemblate”, continua Schwarz. “Entro il 2026 Ford prevede di vendere 600 mila veicoli elettrici in Europa e il sistema E-Self potrebbe guidare le auto che hanno completato i test alle stazioni di ricarica e alle aree di stoccaggio e smistamento”.

FORD BLUECRUISE, GUIDA SEMI AUTONOMA IN GRAN BRETAGNA DAL 2023

Per le auto circolanti invece Ford sta lanciando il sistema BlueCruise di guida assistita che non richiede l’utilizzo delle mani sul volante ma gli occhi del conducente sulla strada. La supervisione del conducente è ad oggi ancora fondamentale mentre i sistemi di assistenza alla guida controllano i comandi in alcune condizioni. Ford Blue Cruise ad esempio è già disponibile sulla Mustang Mach-e dal 2023 in Gran Bretagna, inizialmente su specifiche tratte autostradali chiamate BlueZone della lunghezza di 3700 km. Utilizzando il sistema di navigazione GPS, l’auto può dire quando un conducente si trova su uno dei tratti di autostrade BlueZone nel Regno Unito e guidare fino a 130 km/h, in base ai limiti presenti e alle condizioni del traffico. Una telecamera a infrarossi controlla continuamente l’attenzione del conducente, verificando dove sta guardando anche attraverso gli occhiali da sole. Se il sistema rileva una distrazione del conducente, visualizza dei messaggi sul quadro strumenti, seguiti da avvisi acustici, poi attivazioni dei freni e infine rallenta l’auto mantenendo il controllo del volante. La stessa sequenza di azioni viene eseguita se il conducente non riesce a rimettere le mani sul volante quando richiesto o all’uscita da una zona blu.