Fiat Ducato con ADAS è il VAN più sicuro secondo Euro NCAP

La sicurezza dei furgoni è dal 2021 parte integrante di un protocollo Euro NCAP più severo anticipando l’obbligo dei sistemi ADAS sui VAN di nuova omologazione da luglio 2022. Secondo le nuove valutazioni Euro NCAP sui sistemi di prevenzione incidenti, la valutazione può scendere tra due veicoli gemelli da Oro (Fiat Ducato) a Bronzo (Citroën Jumper). Il Fiat Ducato e il Ford Transit con ADAS, sono infatti i VAN più sicuri dei 18 furgoni sottoposti alla valutazione dei sistemi ADAS. Ecco i risultati in dettaglio.

EURO NCAP: CON GLI ADAS MIGLIORA LA SICUREZZA DEI FURGONI MA NON SEMPRE

Entro il 2026 i furgoni dovranno avere gli stessi requisiti ADAS delle autovetture e da quel momento in poi la valutazione della sicurezza Euro NCAP prenderà in considerazione solo l’equipaggiamento standard in tutti i mercati europei. Nel 2021 Euro NCAP ha lanciato il Commercial Van Safety Rating per migliorare le informazioni sulla sicurezza a disposizione dei gestori di flotte e dei conducenti di furgoni. Da allora è aumentata la disponibilità dei sistemi di prevenzione incidenti per molti modelli, mentre per altri l’assenza di sistemi che aiutano a prevenire l’investimento di un pedone o l’impatto con altri veicoli è ancora fortemente penalizzante. Secondo Euro NCAP i furgoni non hanno un tasso di incidenti più elevato rispetto ad altri veicoli. Ma gli incidenti che coinvolgono i furgoni tendono ad essere più gravi per i veicoli con cui si scontrano e per gli utenti della strada vulnerabili.

I FURGONI PIU’ SICURI NEI TEST DI VALUTAZIONE ADAS 2023

I nuovi criteri Euro NCAP per le valutazioni della sicurezza dei furgoni con ADAS pongono maggiore attenzione alla protezione degli utenti della strada vulnerabili, compresa la sicurezza dei pedoni. Viene attribuito un punteggio all’efficacia in scenari notturni e con ciclisti, nonché a un nuovo scenario di incidente tra furgone e auto. La quasi totalità dei VAN di cui parliamo al prossimo paragrafo è stata già sottoposta a crash test, compreso il Fiat Ducato, che aveva già ricevuto la valutazione Platino, la più alta. Dopo il test Euro NCAP più recente, la valutazione scende a “Oro”, ma assieme al Ford Transit, sono i furgoni più sicuri attualmente in commercio. Ecco di seguito una sintesi dei risultati dal migliore al peggiore:

Fiat Ducato 2023 , valutazione Oro – Safety Assist Performace 63%;

, valutazione – Safety Assist Performace 63%; Ford Transit 2023 , valutazione Oro – Safety Assist Performace 60%;

, valutazione – Safety Assist Performace 60%; Mercedes Benz Sprinter 2023 , valutazione Argento – Safety Assist Performace 52%;

, valutazione – Safety Assist Performace 52%; Volkswagen Transporter 2023 , valutazione Argento – Safety Assist Performace 43%;

, valutazione – Safety Assist Performace 43%; Mercedes Benz Vito 2023 , valutazione Argento – Safety Assist Performace 40%;

, valutazione – Safety Assist Performace 40%; Nissan Primastar 2023 , valutazione Argento – Safety Assist Performace 40%;

, valutazione – Safety Assist Performace 40%; Renault Trafic 2023 , valutazione Argento – Safety Assist Performace 40%;

, valutazione – Safety Assist Performace 40%; Volkswagen Crafter 2023 , valutazione Argento – Safety Assist Performace 40%;

, valutazione – Safety Assist Performace 40%; Iveco Daily 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 35%;

, valutazione – Safety Assist Performace 35%; Peugeot Expert 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 31%;

, valutazione – Safety Assist Performace 31%; Opel/Vauxhall Vivaro 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 30%;

, valutazione – Safety Assist Performace 30%; Renault Master 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 25%;

, valutazione – Safety Assist Performace 25%; Citroën Jumpy 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 24%;

, valutazione – Safety Assist Performace 24%; Toyota PROACE 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 23%;

, valutazione – Safety Assist Performace 23%; Opel/Vauxhall Movano 2023 , valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 22%;

, valutazione – Safety Assist Performace 22%; Peugeot Boxer 2023, valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 22%;

2023, valutazione – Safety Assist Performace 22%; Citroën Jumper 2023, valutazione Bronzo – Safety Assist Performace 20%.

EURO NCAP: IN ARRIVO VALUTAZIONI SULLA SICUREZZA DEI MEZZI PESANTI

Euro NCAP spingerà anche i Costruttori di veicoli pesanti ad adottare le soluzioni di sicurezza con l’introduzione di un sistema di classificazione adeguato. “Nell’ultimo anno Euro NCAP ha esaminato le possibili soluzioni per migliorare la sicurezza nella categoria dei veicoli pesanti”, ha dichiarato Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP. “Credo che questa debba essere la prossima pietra miliare di Euro NCAP per garantire che i Paesi di tutta l’Europa raggiungano il loro obiettivo Vision Zero e pongano fine alle vittime del traffico. Questo segna l’inizio di un nuovo, stimolante ed entusiasmante viaggio per Euro NCAP, i suoi membri e coloro che desiderano unirsi a noi in futuro”.