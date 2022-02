Cos’è il NFT che certificherà l’Alfa Tonale?

L’Alfa Romeo Tonale è la prima auto equipaggiata di NFT: vi spieghiamo cos’è e come funziona il certificato digitale basato su blockchain

Avete presente quel senso di rassegnazione che si prova a comprare un’auto usata e non poter sapere se i km sono reali? Ecco, se vi abbiamo già raccontato le novità sui motori Hybrid dell’Alfa Romeo Tonale, oggi vi diremo perché il certificato NFT Alfa Tonale rivoluziona anche la sicurezza delle auto usate e come funziona.

NFT ALFA ROMEO TONALE: COS’E’

Il NFT Alfa Romeo Tonale è uno dei tanti motivi per cui l’evento di lancio del primo SUV elettrificato del Brand ha avviato il nuovo corso “Metamorfosi”. L’Alfa Tonale porta al debutto tante soluzioni innovative per i modelli del Brand, ma è la prima auto ad avere un certificato digitale che memorizza la sua storia durante l’utilizzo. Il certificato digitale NFT (non-fungible token) è basato su tecnologia blockchain, per garantire livelli d’inviolabilità elevati. Proviamo a capire meglio come funziona il NFT sull’Alfa Romeo Tonale e perché rappresenta la svolta anche per la tracciabilità delle auto usate. Il punto forte è proprio nella blockchain e dalle varie “posizioni” (che potrebbero essere i provider di servizi come le officine della rete) che memorizzano i dati della vettura.

COME FUNZIONA LA CERTIFICAZIONE DIGITALE ALFA ROMEO

Ogni aggiornamento che avviene nel tempo (manutenzione, incidenti, lettura km, etc.) deve essere approvato secondo un protocollo condiviso da tutti non modificabile, e quando avviene, ognuno conserva una copia aggiornata. E’ il principio di funzionamento alla base delle blockchain, in parole molto semplici. In questo modo non possono avvenire alterazioni delle informazioni nell’ombra, come accade con la truffa dei contachilometri scalati sulle auto usate, per rendere meglio l’idea. L’intento infatti è proprio quello di proteggere il valore futuro dell’Afa Romeo Tonale grazie agli NFT. “L’NFT di Tonale certifica la vettura al momento dell’acquisto, ed evolve a rappresentarne l’utilizzo nel corso del ciclo vita dell’auto, con assoluti vantaggi sulla protezione del valore residuo”, spiega Stellantis.

COME SARA’ COMPRARE UN’ALFA ROMEO TONALE USATA E CERTIFICATA

Con la carta d’identità digitale della Tonale, Alfa Romeo introduce una certificazione che rappresenta l’evoluzione del libretto dei tagliandi cartaceo. In questo caso però l’NFT potrà essere utilizzato come garanzia dello stato di manutenzione e usura dell’auto. Sicuramente sarà una tecnologia che rivedremo in tutti i futuri modelli Stellantis, considerando che avvantaggia tutti:

– Il proprietario/rivenditore dell’auto potrà confidare in una valutazione migliore basata sulla certificazione ufficiale dello stato di usura e utilizzare l’NFT come valore aggiunto;

– L’acquirente dell’auto potrà fare le sue scelte basandosi su informazioni certificate e affidabili e valutare la reale convenienza dell’acquisto;