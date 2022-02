Alfa Romeo Tonale: tutto sulla tecnologia ibrida

Ecco la gamma motori dell’Alfa Romeo Tonale al debutto: tutti i dettagli sulle versioni Hybrid, Plug-in e Diesel del primo SUV elettrificato

L’attesa per la presentazione dell’Alfa Romeo Tonale è finalmente finita e possiamo svelarvi molti dettagli e caratteristiche del SUV medio Alfa Romeo che segna la transizione verso l’elettrificazione. Visto che il nuovo corso avviato con i motori Alfa Romeo Tonale si chiama non a caso Metamorfosi, ecco tutto quello che dovete sapere sulla Tonale Ibrida, Plug-in e come si vociferava già da tempo anche Diesel per i tradizionalisti.

ALFA ROMEO TONALE: CARATTERISTICHE E MOTORI IN ANTEPRIMA

L’Alfa Romeo Tonale si è fatta attendere più del previsto, rispetto al lancio ipotizzato nel 2019, ma l’attesa sarà ripagata dal piacere (speriamo presto) di poterla guidare. Per vedere da vicino la Tonale nelle concessionarie, si dovrà attendere il porte aperte del Brand il 4 giugno 2022. Ma intanto vi diamo qualche anticipazione sul SUV Alfa Romeo che centralizza elettrificazione e connettività, aprendo una finestra sul futuro del Brand. Tra le numerosissime soluzioni tecnologiche che debuttano sull’Alfa Romeo Tonale, c’è anche la guida autonoma di livello 2. Ai sistemi di sicurezza dedicheremo un prossimo approfondimento dopo aver parlato dei motori, punto di svolta Alfa Romeo verso le emozioni alla guida elettrificata. Se invece volete sapere i dettagli dell’Alfa Romeo Tonale diesel, più in fondo troverete un paragrafo dedicato anche alla versione Multijet.

ALFA ROMEO TONALE HYBRID TCT E MOTORI DA 130 E 160 CAVALLI

L’Alfa Romeo Tonale Hybrid offrirà due livelli di potenza per soddisfare una platea ampia di appassionati di prestazioni abbinate all’efficienza del sistema ibrido 48V con BSG (Belt Starter Generator). Entrambe le versioni Hybrid sono a trazione anteriore cambio automatico a doppia frizione TCT 7 marce e differenziale autobloccante elettronico Alfa Romeo. All’interno della trasmissione è integrato il motore elettrico 48V da 15 kW e 55 Nm che può dare trazione alle ruote anche quando il motore a combustione interna è spento. Entrambe le versioni di Alfa Romeo Tonale Hybrid hanno un motore 1,5 litri turbo benzina 4 cilindri, diversi non solo nella potenza massima:

– Tonale Hybrid da 130 cavalli e 240 Nm ha turbo a geometria fissa e rappresenta la versione entry level;

– Tonale Hybrid da 160 cavalli ha un motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo – un turbo a geometria variabile) e iniezione diretta di benzina 350 bar;

Entrambe le versioni Hybrid possono partire in modalità elettrica (Silent Start) e muoversi a zero emissioni a bassa velocità e nelle manovre di parcheggio (Electric Drive). Inoltre, l’Intelligent Brake System recupera l’energia cinetica in fase di decelerazione.

ALFA ROMEO TONALE PLUG-IN CON TRAZIONE INTEGRALE Q4

L’Alfa Romeo Tonale Plug-in invece è un concentrato di prestazioni, tant’è che si distingue dalle versioni precedenti per l’allestimento Q4. La trazione integrale dell’Alfa Romeo Tonale è assicurata dal motore turbo benzina 1,3 litri MultiAir con trasmissione automatica 6 marce e convertitore di coppia alle ruote anteriori e dal motore elettrico alle ruote posteriori. La potenza totale di sistema è di 275 cavalli. L’autonomia in elettrico della Tonale Plug-in di 80 km in città (60 km nel misto) è assicurata da una batteria da 15,5 kWh che si ricarica in 2,5 ore a 7,5 kW.

ALFA ROMEO TONALE ANCHE DIESEL

La gamma Alfa Tonale è completata dalla versione diesel 1,6 litri da 130 cavalli e 320 Nm di coppia. Il motore diesel sarà abbinato al cambio automatico doppia frizione TCT a 6 marce, differenziale autobloccante elettronico Alfa Romeo e alla trazione anteriore. Restate collegati per scoprire ulteriori approfondimenti su SicurAUTO.it. Potete rivedere il video della presentazione a questo link.