Cosa è l’IQ.Drive?

Volkswagen ha sempre posto un’enfasi significativa sulla sicurezza e il comfort dei propri veicoli e con l’introduzione dei sistemi ADAS si è diffuso anche il nome IQ.Drive sui modelli più recenti del gruppo Volkswagen. In questo approfondimento chiariamo cosa è IQ.Drive, quanti sistemi ne fanno parte e su quali auto Volkswagen si può avere.

SU QUALI AUTO SI PUO’ AVERE L’IQ.DRIVE

L’IQ.Drive Pack Volkswagen è stato lanciato a partire dal 2019 anche in Italia e da quella data disponibile di serie o come optional sui modelli, Polo, T-Roc, Taigo, Golf, Tiguan, Touran e Touareg e la gamma elettrica ID. Da quando i sistemi ADAS sono diventati obbligatori sulle nuove auto (2022), molti sistemi IQ.Drive sono diventati standard fin dall’allestimento base e ritroviamo tra gli optional solo i sistemi non obbligatori a seconda del modello e dell’allestimento. Per la dotazione dettagliata della Volkswagen Polo puoi leggere l’ultimo paragrafo.

COSA È IQ.DRIVE PACK VOLKSWAGEN?

L’IQ.Drive si basa sulle tecnologie ADAS Volkswagen per l’assistenza alla guida avanzata che non sono obbligatorie per legge dal 2022. Difatti sono diventate sostanzialmente funzionalità di assistenza di guida semi autonoma, disponibili a seconda dei modelli. Nel dettaglio:

Regolazione Automatica della Distanza ACC: mantiene la velocità impostata e la distanza dal veicolo che precede, frenando fino all’arresto completo se necessario. In alcuni modelli, la tecnologia ACC offre anche assistenza per la guida in curva;

mantiene la velocità impostata e la distanza dal veicolo che precede, frenando fino all’arresto completo se necessario. In alcuni modelli, la tecnologia ACC offre anche assistenza per la guida in curva; Travel Assist: permette di controllare acceleratore, freno e volante in condizione di guida autostradale. E’ attivabile premendo un tasto sul volante multifunzionale e può accelerare al posto del conducente, effettuare il cambio di corsia e mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo davanti. L’attenzione del conducente è sempre prioritaria, infatti il cambio di corsia deve essere autorizzato con l’azionamento della freccia e avviene solo se la strada lo permette. Come il semplice tocco del volante o dei freni restituisce i comandi al conducente;

permette di controllare acceleratore, freno e volante in condizione di guida autostradale. E’ attivabile premendo un tasto sul volante multifunzionale e può accelerare al posto del conducente, effettuare il cambio di corsia e mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo davanti. L’attenzione del conducente è sempre prioritaria, infatti il cambio di corsia deve essere autorizzato con l’azionamento della freccia e avviene solo se la strada lo permette. Come il semplice tocco del volante o dei freni restituisce i comandi al conducente; Parcheggio Autonomo a Distanza: permette di parcheggiare anche in spazi stretti tramite l’applicazione per smartphone dedicata. Il sistema avvia il motore ed esegue autonomamente il parcheggio, permettendo di monitorare la manovra e il traffico dall’esterno dell’auto. E’ una funzione disponibile solo sui modelli premium;

permette di parcheggiare anche in spazi stretti tramite l’applicazione per smartphone dedicata. Il sistema avvia il motore ed esegue autonomamente il parcheggio, permettendo di monitorare la manovra e il traffico dall’esterno dell’auto. E’ una funzione disponibile solo sui modelli premium; Emergency Assist: interviene automaticamente se rileva l’inattività del conducente, mantenendo l’auto sulla corsia, accendendo i lampeggianti d’emergenza e riducendo progressivamente la velocità fino all’arresto completo se il conducente non risponde. Questo sistema è in grado di reagire ai veicoli che precedono, evitando tamponamenti con una frenata controllata.

QUANTO COSTA L’IQ.DRIVE PACK SU VOLKSWAGEN POLO

La dotazione IQ.Drive Pack può variare come anticipato, in base al modello e all’allestimento. Prendendo come esempio la Polo, che è uno dei modelli più economici Volkswagen, la dotazione IQ prevede: