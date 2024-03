L’evoluzione del mercato auto verso piattaforme elettrificate e maggiori costi di produzione ha comportato un quasi totale azzeramento dei modelli più piccoli e meno profittevoli per i Costruttori. Per Volkswagen che è il primo Costruttore per vendite in Europa, come per altri suoi competitor, ha significato il pensionamento delle citycar. Da quando non c’è più la up! (fine 2023) ad aprire il listino VW, qual è la Volkswagen più economica? La risposta non è così scontata, poiché cambia molto in base alla regione. Ecco quali sono i modelli Volkswagen più economici in Italia, Germania, USA e Cina, alla data di pubblicazione dell’articolo.

QUAL È LA VOLKSWAGEN PIÙ ECONOMICA NEGLI USA

Negli Stati Uniti d’America, la Volkswagen Jetta è l’auto più economica della gamma Volkswagen USA con un prezzo di listino di $21,435 (al cambio circa 19.600 €). Proprio come la Jetta commercializzata fino ad alcuni anni fa anche in Italia è una berlina compatta, ma più moderna. E’ basata su pianale e motore 1.5 TSI benzina della Golf con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 marce. La dotazione, a fronte del prezzo è piuttosto ricca:

Forward Collision Warning e Autonomous Emergency Braking (Front Assist)

e (Front Assist) Volkswagen Digital Cockpit 8”

App-Connect con smartphone integration via USB

con smartphone integration via USB Blind Spot Monitor con Rear Traffic Alert

con Rear Traffic Alert Luci LED anteriori e posteriori

anteriori e posteriori myVW per i servizi di connettività Car-Net

Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida IQ.DRIVE

QUAL È LA VOLKSWAGEN PIÙ ECONOMICA IN CINA

La gamma Volkswagen in Cina, uno dei mercati automobilistici più grandi al mondo, si apre con la Volkswagen Santana: è l’auto più economica che si può comprare per ¥ 87.900 (al cambio circa 11.200 €). La Santana è equipaggiata con motore EA211 da 1,5 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce. D’altronde è un modello apprezzato più per i contenuti che per l’innovazione. Lo dimostra anche il fatto che la dotazione di serie si limita all’essenziale: ESP, Start&Stop con recupero di energia e cerchi in lega da 15 pollici.

QUAL È LA VOLKSWAGEN PIÙ ECONOMICA IN GERMANIA E ITALIA

Se non si considera la up! prodotta fino al 2023 e reperibile presso le concessionarie solo in pronta consegna, la Volkswagen più economica che si può ordinare in Italia e in Germania è la Polo. In patria però gli acquirenti tedeschi sono avvantaggiati rispetto a quelli italiani per il prezzo inferiore: 21.590 € in Germania contro 23.350 € in Italia, entrambe in allestimento Life. Spulciando la dotazione si nota però che la Volkswagen Polo Life tedesca è molto più “leggera”:

Volante multifunzione in pelle

multifunzione in pelle Sedile posteriore sdoppiato

sdoppiato Sedili anteriori con regolazione in altezza

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

anteriori e posteriori App Connect per Apple CarPlay e Android Auto

Mentre la Volkswagen Polo Life italiana ha di serie, oltre ai sistemi ADAS obbligatori dal 2022 come per la versione tedesca: