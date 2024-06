Comandi vocali più sicuri del touch per il 52% di automobilisti

La tecnologia automobilistica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, trasformando radicalmente l’esperienza di guida. Tuttavia, la crescente complessità dei sistemi di infotainment con display touchscreen più ampi e numerosi sta sollevando preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza stradale, già segnalate da vari enti per la sicurezza, come Euro NCAP, IIHS, etc. Uno studio recente ha indagato come i conducenti nel Regno Unito stiano diventando sempre più dipendenti dai comandi vocali, visti come una soluzione più sicura e pratica rispetto ai tradizionali touchscreen. Inoltre, in un test indipendente sono stati confrontati 20 assistenti vocali e circa 3 su 10 si sono rivelati più efficaci.

CRESCE L’USO DEI COMANDI VOCALI PER EVITARE I TOUCHSCREEN

Il sondaggio condotto da “What Car?” e riportato dal Daily Mail ha coinvolto 1500 conducenti di auto con sistemi di controllo vocale integrati nei loro veicoli e ha rilevato che quasi tre quarti di loro (71%) preferiscono utilizzare la voce per navigare tra le numerose funzioni offerte dalle auto moderne. Questo trend è una diretta conseguenza della complessità crescente dei sistemi touchscreen, che richiedono l’interazione con molteplici menu e sottomenu.

L’uso dei comandi vocali permette ai conducenti di rimanere concentrati sulla strada, riducendo il rischio di distrazione dovuto all’assenza di comandi fisici azionabili a colpo d’occhio e alla necessità di abbassare o distogliere lo sguardo per svariati secondi verso i display.

5 STELLE EURO NCAP SOLO SE CI SONO PULSANTI FISICI

I risultati dello studio arrivano in un momento cruciale, quando gli enti preposti alla sicurezza dei veicoli stanno sollecitando i produttori di automobili a riconsiderare l’uso estensivo dei touchscreen. Euro NCAP introdurrà penalità nelle sue valutazioni se mancano pulsanti e comandi fisici per ridurre il rischio di distrazione alla guida. Infatti, il 60% degli automobilisti britannici intervistati ha ammesso di essere stato distratto mentre utilizzava i controlli di bordo, sottolineando la necessità di soluzioni più sicure.

COMANDI VOCALI IN UN TEST: SOLO 42% SENZA DISTRAZIONI

“What a Car” ha testato 20 nuovi modelli di auto, misurando il tempo necessario per eseguire compiti comuni sia tramite comandi vocali che touchscreen, come la regolazione di:

navigatore satellitare;

satellitare; climatizzatore ;

; radio;

I risultati hanno dimostrato che i comandi vocali riducono significativamente le distrazioni, permettendo ai conducenti di mantenere lo sguardo sulla strada. Tuttavia, non tutti i sistemi vocali sono uguali: quasi il 58% degli utenti ha riscontrato problemi con sistemi che non riuscivano a comprendere correttamente i comandi. I migliori sistemi di controllo vocale, come l’iDrive di BMW, l’OpenR di Renault e il sistema Google Built-in di Volvo. Ecco di seguito la classifica dei sistemi ritenuti più efficaci dal migliore al peggiore: