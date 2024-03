Euro NCAP: pulsanti fisici sulle auto per avere le 5 stelle dal 2026

Euro NCAP ha intenzione di porre un freno all’eccessiva digitalizzazione dei comandi auto. Funzioni di guida o per la sicurezza che costringono il conducente a distogliere lo sguardo dalla strada o a fermarsi per essere azionare, sono sempre più diffuse nelle auto recenti. Dal 2026 si cambia strada, o almeno è quanto Euro NCAP spera di ottenere spingendo i Costruttori auto a un ritorno ai “vecchi” pulsanti ad azionamento fisico, anziché a sfioramento, perlomeno su 5 funzioni fondamentali per ottenere le 5 stelle.

EURO NCAP: AUTO CON DISPLAY E SENZA PULSANTI PROVOCANO DISTRAZIONI

Matthew Avery, Direttore dello Sviluppo Strategico di Euro NCAP, ha recentemente annunciato su LinkedIn importanti cambiamenti nei criteri di valutazione dell’ente indipendente. L’annuncio ha suscitato grande interesse e dibattito, poiché riguarda direttamente la sicurezza dei veicoli moderni e il modo in cui vengono progettati gli interni delle auto. A partire dal 2026, l’eccessiva digitalizzazione dei comandi all’interno delle auto sarà penalizzata nei test di Euro NCAP.

Questa mossa mira a contrastare il crescente problema della distrazione alla guida causata dai grandi schermi touch presenti nelle moderne vetture. Avery ha espresso preoccupazione per l’incremento degli incidenti dovuti alla distrazione, sottolineando come i touch screen di grandi dimensioni incoraggino comportamenti pericolosi al volante. Inoltre, ha evidenziato come ogni auto ha un’interfaccia HMI (Human Machine Interface) differente, rendendo difficile per i conducenti adattarsi rapidamente alle diverse configurazioni durante la guida, soprattutto nei primi tempi.

ALMENO 5 FUNZIONI DOVRANNO TORNARE SULLA PLANCIA

Indubbiamente l’iniziativa di Euro NCAP di valutare i sistemi HMI rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza stradale. L’idea di privilegiare i controlli fisici rispetto alle interfacce digitali non cambierà radicalmente il modo in cui vengono progettati gli interni delle auto. In sostanza, infatti, la valutazione Euro NCAP per il massimo punteggio in sicurezza prevede la presenza di comandi fisici per clacson, hazard (frecce di emergenza), indicatori di direzione, tergicristalli e pulsante per chiamata di emergenza con eCall.

PULSANTI FISICI E A SFIORAMENTO: MOLTE LE CASE CHE DOVRANNO CAMBIARE ROTTA

Euro NCAP mira a incoraggiare un ritorno ai pulsanti fisici sulla plancia, soprattutto per le funzioni di emergenza o le operazioni più frequentemente utilizzate durante la guida. Qualcosa che vedrà alcuni Costruttori più coinvolti di altri. Per fare qualche esempio, Tesla è il benchmark in fatto di digitalizzazione, o anche Mercedes, che all’assistente virtuale Mercedes Me ha affiancato display sempre più grandi. All’estremo opposto invece, c’è chi ha integrato l’infotainment senza perdere la connessione con i tasti replicati sulla plancia, come Toyota. Ci sono anche i Costruttori che hanno anticipato questo cambio di rotta, vedi Volkswagen, che ha mostrato una plancia fatta di pulsanti nei bozzetti della futura ID.2.