Parabrezza con telecamera: 50% di auto ha difetti post riparazione

I parabrezza con telecamera e sensori saranno sempre più diffusi sulle auto circolanti, come è stato per gli airbag, l’ABS e altri sistemi di sicurezza. Dal 7 luglio 2022 tutte le auto e i furgoni di nuova omologazione in UE hanno di serie la frenata automatica. Lo stesso obbligo scatterà per gli stessi veicoli di nuova immatricolazione dal 2024. Un provvedimento per la sicurezza di guida che pone l’Europa in vantaggio rispetto agli USA. Proprio un’indagine dell’Istituto assicurativo HLDI, rivela che il dimezzamento degli incidenti stradali comporta almeno per 1 auto su 2 a una riparazione del parabrezza con telecamera effettuata male.

-50% DI INCIDENTI GRAZIE ALLA FRENATA AUTOMATICA

I parabrezza auto con telecamera hanno permesso la diffusione di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza attiva che hanno ridotto il numero di incidenti stradali. Uno studio IIHS-HLDI riporta che la frenata automatica di emergenza AEB riduce del 50% i tamponamenti rilevati dalla polizia USA. “Queste tecnologie hanno dimostrato di ridurre gli incidenti e le lesioni correlate”, ha dichiarato Alexandra Mueller, Senior Research Scientist dell’IIHS. “Il nostro obiettivo è che continuino a fornire questi vantaggi dopo le riparazioni e che i proprietari siano sicuri che funzionino correttamente”. L’indagine dell’IIHS ha infatti riscontrato che oltre la metà degli automobilisti che possiede un’auto con sistemi di sicurezza ADAS, dopo la riparazione ha notato malfunzionamenti delle funzionalità legate alla telecamera o ai sensori.

PROBLEMI DOPO LA SOSTITUZIONE PARABREZZA CON TELECAMERA

L’IIHS ha intervistato quasi 500 conducenti sulle loro esperienze più recenti con le riparazioni al sistema AEB, al rilevamento degli angoli ciechi o le telecamere di assistenza alla guida. Alcuni automobilisti hanno riparato più di una di queste funzioni per un’anomalia o in seguito ad altre riparazioni. Circa il 40% dei veicoli coinvolti era stato immatricolato dal 2019 in poi. I problemi più comuni a telecamera e sensori erano legati alla riparazione di un’auto dopo un incidente o alla sostituzione del parabrezza con telecamera:

66%, le riparazioni erano legate alla sostituzione del parabrezza;

del parabrezza; 75%, le riparazioni erano dovute a danneggiamenti da incidente ;

; Meno del 50% dei proprietari che hanno effettuato riparazioni al parabrezza per altri motivi ha avuto problemi in seguito.

La sostituzione del parabrezza richiede sempre la calibrazione dei sensori e della telecamera, come spiega il video #SicurEDU sulla manutenzione dei vetri auto. Questo costo è generalmente coperto dall’assicurazione sui cristalli auto, a meno di eventuali franchigie a carico dell’assicurato. Nel video sotto spieghiamo perché è importante rivolgersi a un’officina specializzata che ha tutte le attrezzature adatte ad eseguire una riparazione del parabrezza a regola d’arte. Ne va della vostra sicurezza di guida!

COSTO SOSTITUZIONE PARABREZZA CON TELECAMERA 4 VOLTE PIU’ ALTO

Dai rilevamenti dell’HLDI, la sostituzione di un parabrezza senza telecamera ha un costo di circa 250 $. Negli ultimi tempi però le richieste di risarcimento degli automobilisti per la sostituzione di un parabrezza con telecamera e sensori hanno superato 1000 $. Un costo che l’istituto ha attribuito evidentemente anche alle operazioni di calibrazione dei sistemi ADAS. Nonostante ciò la maggior parte degli automobilisti si è dichiarato soddisfatto di aver acquistato un’auto dotata di ADAS. “La stragrande maggioranza degli intervistati ha affermato che acquisterebbe nuovamente un veicolo dotato di tecnologie di prevenzione degli incidenti”, ha affermato Mueller.