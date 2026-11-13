SpaceX e Tesla verso fusione da 3,5 mila miliardi: conseguenze rivoluzionarie

SpaceX e Tesla stanno facendo progressi nelle trattative per la fusione: un accordo potrebbe essere annunciato già a dicembre, riferisce Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione. Col “matrimonio” fra l’azienda aerospaziale (capitalizzazione di 1.900 miliardi di dollari) e la Casa auto (valutata intorno ai 1.550 miliardi), si creerebbe un colosso di 3.500 miliardi circa. E verrebbero soddisfatte le ambizioni di Elon Musk nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei veicoli elettrici e dell’astronautica sotto un unico tetto aziendale, sebbene debba affrontare notevoli ostacoli normativi legati ai contratti di difesa statunitensi di SpaceX e alla dipendenza di Tesla dalla Cina. Le due società hanno inoltre una joint venture per la produzione di chip, Terafab: dovrebbe creare il suo primo processore di prova intorno a maggio o giugno 2027 e punta a raggiungere la produzione su larga scala entro il terzo trimestre del 2028, per una maggiore indipendenza dal Dragone.

SPACEX E TESLA: “MATRIMONIO” DALLE CONSEGUENZE PESANTISSIME

Unificare le due aziende (già legate a xAI) creerebbe una filiera chiusa e autosufficiente. Dalla produzione interna di semiconduttori tramite la joint venture Terafab ai data center spaziali, fino all’addestramento di robot umanoidi (Optimus) e robotaxi (guida autonoma), Musk controllerebbe ogni singolo anello dell’AI senza dipendere da fornitori esterni.

Se l’operazione si configurasse come un’incorporazione di Tesla in SpaceX, Elon consoliderebbe un controllo pressoché assoluto grazie ai suoi diritti di voto maggiorati nella società aerospaziale, riducendo l’influenza degli attuali azionisti di minoranza della Casa auto.

I flussi di cassa ricorrenti generati dalla rete satellitare Starlink finanzierebbero direttamente i costosi programmi di sviluppo di Tesla sulla guida autonoma e sulla robotica, eliminando inoltre gli ostacoli contrattuali per integrare la connettività satellitare diretta su tutte le auto del marchio.

Un’entità unica di queste dimensioni costringerebbe i concorrenti tradizionali dell’auto e dell’aerospazio a rincorrere un rivale dotato di una capacità di investimento fuori scala.

ECOSISTEMA DI DIMENSIONI IMMENSE

L’integrazione tra Tesla Energy, batterie Megapack, sistemi di accumulo e infrastrutture spaziali permetterebbe di sviluppare un ecosistema energetico integrato. SpaceX potrebbe beneficiare delle tecnologie di accumulo Tesla per alimentare le proprie strutture, mentre la Casa auto avrebbe accesso a nuove applicazioni industriali e infrastrutturali.

La combinazione tra Starlink e i veicoli Tesla potrebbe rivoluzionare la connettività in movimento. Le auto potrebbero restare connesse anche in aree prive di copertura cellulare, aprendo nuove possibilità per navigazione, aggiornamenti software, assistenza remota e guida autonoma.

Tesla raccoglie enormi quantità di dati attraverso i propri veicoli, mentre SpaceX dispone di un’infrastruttura satellitare globale. L’integrazione delle rispettive capacità potrebbe creare un patrimonio tecnologico e informativo difficilmente replicabile dai concorrenti, accelerando lo sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Un Gruppo capace di controllare contemporaneamente infrastrutture satellitari, mobilità elettrica, intelligenza artificiale e tecnologie spaziali diventerebbe un interlocutore strategico per Governi e apparati militari. La sua influenza potrebbe estendersi ben oltre il mercato commerciale.

Musk potrebbe costruire un conglomerato capace di controllare infrastrutture essenziali per l’economia del futuro, dalla connettività all’energia, dalla mobilità all’intelligenza artificiale.

ATTENZIONE AL POSSIBILE SCONTRO USA-CINA E ALLE AUTHORITY

SpaceX gestisce contratti militari top-secret per il Pentagono e l’intelligence USA, mentre Tesla dipende fortemente dalla Cina sia per la produzione (Gigafactory di Shanghai) sia per le vendite: le autorità americane ed estere potrebbero bloccare l’operazione o imporre rigide barriere di sicurezza per evitare fughe di tecnologie strategiche verso Pechino.

Da valutare anche le possibili reazioni degli Antitrust: Dipartimento di Giustizia USA (DOJ), FTC e la Commissione Europea. I regolatori potrebbero accusare Musk di voler creare un monopolio. Una soluzione eventuale? Imporre l’apertura della rete satellitare Starlink e dei futuri chip Terafab ai costruttori auto rivali per evitare esclusioni sleali dal mercato. Potrebbero emergere timori legati alla concorrenza, alla gestione dei dati, alla sicurezza delle infrastrutture e alla dipendenza di interi settori da un solo operatore.