Lexus RZ: 5 stelle nel crash test Euro NCAP

La sessione di settembre 2023 dei crash test Euro NCAP vede come protagonista la nuova elettrica Lexus RZ. Il SUV elettrico della casa giapponese ottiene 5 stelle complessive, con punteggi generalmente buoni secondo per tutti i campi di valutazione. Per il 2023 ci si basa sul protocollo Euro NCAP 2020, con l’aggiunta di test sull’AEB verso i motociclisti, la disponibilità di sistemi anti abbandono dei bambini e la possibilità di fuga in caso di immersione in acqua.

CRASH TEST LEXUS RZ – PROTEZIONE ADULTI

Nel crash test offset MPDB la Lexus RZ protegge bene gli occupanti anteriori. Anche persone di diversa corporatura ottengono un buon livello di sicurezza. La conformazione del frontale risulta buona per la compatibilità verso le altre automobili in caso di incidente, nonostante la stazza. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore subisce un’elevata compressione sul torace. Massimo punteggio nel crash test laterale di speronamento, nel più severo crash test del palo le costole subiscono sollecitazioni di medio livello. La Lexus RZ è equipaggiata con l’airbag centrale, che evita i contatti fra i passeggeri anteriori in caso di incidente laterale. Buona la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento su tutti i posti a sedere. La Lexus RZ è dotata del sistema di frenata automatica post-impatto e il Costruttore ha dimostrato la piena funzionalità dei finestrini laterali in caso di immersione in acqua che permettere la fuga degli occupanti.

LEXUS RZ – PROTEZIONE BAMBINI

I bambini seduti dietro sui booster nella Lexus RZ ottengono il massimo punteggio sia nel crash test frontale, sia in quello laterale di speronamento. L’equipaggiamento di serie prevede:

La disattivazione dell’airbag del passeggero, per permettere una corretta installazione del seggiolino contromarcia nel posto anteriore;

Il sistema di riconoscimento di presenza sui posti posteriori, per prevenire di abbandonare distrattamente i bambini a bordo.

L’installazione dei seggiolini risulta comoda per tutti i dispositivi compatibili con la RZ.

CRASH TEST LEXUS RZ – PROTEZIONE PEDONI

In caso di investimento di pedoni e ciclisti da parte della Lexus RZ la zona dei bordi laterali del parabrezza può costituire un rischio elevato per la testa. Rigido anche il centro del paraurti, che secondo Euro NCAP potrebbe ferire tibie e ginocchia del malcapitato. Tuttavia tutto il resto del frontale protegge adeguatamente femori, bacino e testa del pedone o del ciclista. Il sistema di frenata autonoma riconosce correttamente ciclisti e pedoni, sia di giorno che di notte, e il funzionamento è molto buono nei test di verifica, anche in retromarcia. È presente sulla Lexus RZ anche il sistema di avviso per evitare l’apertura della portiera con un ciclista in arrivo da dietro. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene anche verso i motociclisti.

LEXUS RZ – SAFETY ASSIST

Il sistema di frenata autonoma della Lexus RZ si comporta molto bene nei test verso le altre automobili, anche negli incroci e in scenari di scontri frontali. L’avviso per le cinture slacciate è presente su tutti i posti a sedere. Il monitoraggio del conducente rileva tramite telecamera a infrarossi l’affaticamento e la distrazione del conducente. Il sistema interviene anche in caso di colpo di sonno, tuttavia non riconosce quando il conducente si distrae con il telefonino. Il sistema di assistenza alla velocità riconosce la segnaletica stradale, così da attivare automaticamente il limitatore di velocità correttamente. Il mantenimento della corsia di marcia si comporta in maniera corretta, anche in situazioni critiche di emergenza.