Auto con keyless: i modelli 2022 a prova di ladri

Solo il 5% delle nuove auto con keyless è dotata di un sistema antifurto davvero efficace: il test ADAC 2022

La auto senza chiavi o con tecnologie keyless sono ancora troppo facili da rubare, lo afferma l’Automobile Club Tedesco che da tempo sottopone le nuove auto a test di furto per capire quanto sono davvero a prova di ladri. Le chiavi auto “wireless” sono il punto debole in almeno il 95% dei nuovi modelli, mentre solo un piccolo numero di Costruttori adotta solidi sistemi anti violazione. Ecco quali sono le auto con keyless più sicure e la lista completa delle auto senza chiavi nei test ADAC.

TEST ADAC AUTO CON KEYLESS: IL 95% SI RUBA CON FACILITA’

Avevamo già di recente scritto di come la tecnologia per migliorare il comfort in auto, può facilitare la vita ai ladri. Sull’argomento ci torniamo con un aggiornamento dell’ADAC sulle auto con keyless a prova di furto, ancora poche secondo i test effettuati dal Club. I tecnici tedeschi affermano che sono sufficienti componenti elettroniche del valore di circa 100 euro reperibili nei negozi specializzati e ovviamente le competenze per assemblarle, e aprire quasi tutti i veicoli recenti con sistemi keyless. Dai test è emerso che una volta avviato il motore, si può guidare l’auto senza limitazioni finché il motore non si spegne lontano dalla chiave originale. La tecnica di furto auto senza effrazione infatti consiste ancora nel far rimbalzare il segnale della chiave (lontana dall’auto) tramite un’antenna-ponte.

LE AUTO CON KEYLESS PIU’ DIFFICILI DA RUBARE

La variabilità del costo del sistema keyless, da circa 100 a 1000 euro, ma a volte anche di serie, non è indice di sicurezza. Infatti l’ADAC afferma che solo il 5% delle auto senza chiavi si è mostrata più sicura. Queste auto adottano la tecnologia a banda ultra larga (UWB) che riconosce in modo più preciso la distanza a cui si trova il trasmettitore della chiave originale. Se la chiave si trova a una distanza eccessiva e il segnale viene rimbalzato, l’auto riconosce il tentativo di violazione e non risponde al comando di apertura. Le auto con tecnologie UWB ad oggi sono:

– Range Rover e Range Rover Sport (MY 2018);

– Jaguar E-Pace e i-Pace;

– Alcuni modelli del gruppo Volkswagen dal 2019: Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia e Volkswagen Golf 8, ID.3, ID.4, Polo, Caddy;

– BMW:

– Genesis;

– Mercedes Benz;

In calce all’articolo trovi l’elenco completo di 500 auto con Keyless testate dall’ADAC ad oggi. Clicca sul pulsante Scarica PDF per scoprire su quali modelli sono riusciti ad aprire le porte e/o avviare il motore senza la chiave originale.

COME EVITARE IL FURTO A DISTANZA DELLE AUTO CON KEYLESS

I test dell’ADAC sui sistemi Keyless hanno dimostrato che il sensore di movimento utilizzato da molti Costruttori, non si è rivelato un metodo efficace contro i tentativi di apertura dell’auto a distanza. Quindi se state per scegliere un’auto nuova con sistema keyless, assicuratevi che sia dotata di tecnologia UWB. Se invece l’avete già acquistata, ecco i consigli degli esperti per limitare al minimo il rischio di furto:

– Se possibile, parcheggiate il veicolo durante la notte in un garage chiuso;

– Tenete le chiavi radio lontane da porte esterne, pareti e finestre. Avvolgere la chiave in un foglio di alluminio non è un metodo affidabile perché potrebbe non essere abbastanza spessa per isolare il segnale;