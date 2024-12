Auto che perdono le ruote: un software Bosch previene gli incidenti

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per ogni automobilista e gli pneumatici giocano un ruolo fondamentale in questo scenario. Gomme sgonfie o ruote allentate rappresentano un rischio significativo per l’incolumità delle persone, potendo causare degli incidenti gravi. Per prevenire queste situazioni ad alto rischio, Bosch ha sviluppato Data-based Tire Solutions, una soluzione software rivoluzionaria che monitora costantemente lo stato degli pneumatici e avvisa tempestivamente il guidatore in caso di anomalie.

BOSCH: COME FUNZIONA IL SOFTWARE CHE CONTROLLA GLI PNEUMATICI

A differenza dei sistemi tradizionali che si basano su sensori installati direttamente negli pneumatici, il nuovo Bosch Data-based Tire Solutions utilizza algoritmi intelligenti per analizzare il comportamento del veicolo e rilevare eventuali problemi agli pneumatici. Questo approccio innovativo, definito “indiretto“, offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore accessibilità e convenienza economica.

Data-based Tire Solutions si integra perfettamente nell’ecosistema Bosch Vehicle Motion Management, una suite software completa dedicata alla gestione del movimento del veicolo. Questa soluzione olistica consolida l’impegno dell’azienda tedesca nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei veicoli moderni.

Per lo sviluppo di Data-based Tire Solutions, Bosch ha rafforzato la sua partnership di lunga data con NIRA Dynamics, un’azienda leader nel settore automotive specializzata in soluzioni software per il monitoraggio degli pneumatici. Questa collaborazione strategica consente all’azienda tedesca di combinare la propria esperienza nel campo dei sistemi di sicurezza con le competenze specifiche di NIRA Dynamics, garantendo la massima precisione e affidabilità del sistema. Interessante anche la recente partnership con Pirelli, per lo pneumatico intelligente (qui per approfondire).

BOSCH, QUALI SONO I VANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA

Dunque, in che modo posso essere raggruppati i vantaggi del nuovo Bosch Data-based Tire Solutions? Vediamo:

rilevamento tempestivo della perdita graduale di pressione : uno degli algoritmi chiave di Data-based Tire Solutions è in grado di rilevare anche le più piccole perdite di pressione negli pneumatici. Non appena la pressione si discosta di circa il 5% dal valore nominale, il guidatore riceve immediatamente una notifica tramite un’interfaccia user-friendly. Questa tempestività consente di intervenire prontamente, evitando situazioni potenzialmente pericolose;

: uno degli algoritmi chiave di Data-based Tire Solutions è in grado di rilevare anche le più piccole perdite di pressione negli pneumatici. Non appena la pressione si discosta di circa il 5% dal valore nominale, il guidatore riceve immediatamente una notifica tramite un’interfaccia user-friendly. Questa tempestività consente di intervenire prontamente, evitando situazioni potenzialmente pericolose; segnalazione dell’allentamento delle ruote : un altro algoritmo sofisticato rileva l’allentamento dei bulloni delle ruote, anche di solo mezzo millimetro. Questa funzione è particolarmente utile per gli automobilisti meno esperti, che potrebbero non essere in grado di percepire un’anomalia del genere in modo autonomo. La segnalazione rapida dell’allentamento delle ruote permette di stringere i bulloni prima che la situazione diventi pericolosa;

: un altro algoritmo sofisticato rileva l’allentamento dei bulloni delle ruote, anche di solo mezzo millimetro. Questa funzione è particolarmente utile per gli automobilisti meno esperti, che potrebbero non essere in grado di percepire un’anomalia del genere in modo autonomo. La segnalazione rapida dell’allentamento delle ruote permette di stringere i bulloni prima che la situazione diventi pericolosa; interfaccia intuitiva e facile da usare : il nuovo Bosch Data-based Tire Solutions si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva, che semplifica l’interazione con il sistema. Gli avvisi sono chiari e immediati, fornendo al guidatore tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione e intervenire in modo appropriato;

: il nuovo Bosch Data-based Tire Solutions si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva, che semplifica l’interazione con il sistema. Gli avvisi sono chiari e immediati, fornendo al guidatore tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione e intervenire in modo appropriato; funzione “Easy Reset”: una volta ripristinata la pressione degli pneumatici, il sistema può essere facilmente resettato usando la funzione “Easy Reset”. Questa capacità garantisce la massima praticità e semplicità d’uso, consentendo al guidatore di ripristinare il sistema in pochi istanti.

Oltre a fornire avvisi tempestivi, Data-based Tire Solutions offre anche raccomandazioni specifiche su come intervenire per risolvere il problema. Questa funzionalità aggiuntiva fornisce al guidatore un supporto completo, aiutandolo a gestire la situazione in modo sicuro ed efficiente.

L’IMPEGNO DI BOSCH PER LA SICUREZZA STRADALE

Con Data-based Tire Solutions, Bosch introduce un nuovo standard nel campo della sicurezza stradale. Questa soluzione innovativa, basata su algoritmi intelligenti e su una stretta collaborazione con partner leader del settore, rappresenta un passo avanti significativo verso la mobilità del futuro, più sicura, efficiente e sostenibile.

Data-based Tire Solutions è solo uno dei tanti esempi dell’impegno di Bosch per la sicurezza a quattro ruote. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per creare tecnologie all’avanguardia che contribuiscono a rendere la mobilità su gomma più sicura per tutti e sostenibile. Bosch dimostra la sua leadership nel campo automotive e la sua dedizione alla creazione di un futuro della mobilità più solido e con meno rischi per tutti quanti.