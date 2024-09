Pirelli e Bosch svilupperanno insieme gli pneumatici intelligenti

La collaborazione tra Pirelli e Bosch segna un passo fondamentale nel futuro della mobilità intelligente e sicura degli pneumatici connessi. Le due aziende hanno recentemente annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche basate su pneumatici dotati di sensori avanzati, conosciuti come sensori “in-tyre” per implementare nuove strategie di sviluppo orientate all’accrescimento di sicurezza, comfort e sostenibilità nei veicoli.

L’INNOVAZIONE DI PIRELLI CYBER TYRE

Al centro di questa collaborazione si trova il sistema Pirelli Cyber Tyre, che integra sensori direttamente all’interno degli pneumatici. Questi sensori raccolgono una serie di dati critici, tra cui pressione, temperatura, usura e carico, e li trasmettono in tempo reale ai sistemi di controllo del veicolo. Grazie a questo flusso continuo di informazioni, il veicolo può adattare la propria dinamica di guida alle condizioni stradali e alle prestazioni dello pneumatico, ottimizzando la stabilità e la sicurezza.

Il sistema è già stato testato con successo in collaborazione con Bosch su vetture ad alte prestazioni, come la Pagani Utopia Roadster. In questo caso, il Cyber Tyre ha dimostrato la sua capacità di fornire informazioni in tempo reale all’unità di controllo del sistema di stabilità elettronica (ESP) sviluppato da Bosch, garantendo così una guida sicura e confortevole, anche in condizioni estreme.

LA TECNOLOGIA BOSCH E IL RUOLO DEI SENSORI MEMS NEGLI PNEUMATICI

Bosch apporta alla partnership la sua esperienza nell’ambito dei sensori e delle tecnologie hardware e software. Un aspetto cruciale della collaborazione è l’integrazione dei sensori MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) sviluppati da Bosch per la rilevazione di parametri fisici come la pressione dei pneumatici. Questi sensori, utilizzando lo standard Bluetooth Low Energy (BLE), sono in grado di trasmettere dati in modo efficiente, riducendo al minimo il consumo energetico del veicolo.

La combinazione delle competenze di Bosch nella produzione di sensori MEMS e la tecnologia all’avanguardia di Pirelli permette di creare un sistema integrato capace di raccogliere e processare dati con grande precisione, secondo un comunicato congiunto delle due aziende.

IMPATTI SULLA SICUREZZA, IL COMFORT E LA SOSTENIBILITÀ

Pirelli e Bosch condividono una visione ambiziosa per il futuro della mobilità: sfruttare l’innovazione tecnologica per migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’impatto ambientale del settore automobilistico, in particolare quello degli pneumatici (qui puoi leggere dell’impegno di Michelin nella ricerca sull’usura degli pneumatici).

In questo modo, gli pneumatici del futuro non saranno più semplici componenti passivi, ma diventeranno elementi chiave di un ecosistema interconnesso, in grado di interagire attivamente con l’elettronica del veicolo con numerosi vantaggi in sicurezza, sostenibilità e costi di gestione.