Bulloni ruote allentati: Opel richiama 8 modelli in Europa

Opel dovrà richiamare 8 modelli per il rischio di bulloni ruote allentati: ecco i dettagli del richiamo in Europa e cosa fare

I bulloni delle ruote allentati sono un inconveniente più frequente di quanto si possa pensare, anche sulle auto nuove. Lo dimostra il bollettino di richiamo Opel pubblicato sul Safety Gate, il portale della Commissione europea che informa sui richiami di prodotti con rischi sulla sicurezza. Nella comunicazione del Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) sono 8 i modelli Opel con il rischio di bulloni ruote allentati. Ecco i dettagli del bollettino e cosa fare.

BULLONI RUOTE ALLENTATI SU AUTO NUOVA

Molto spesso gli automobilisti si trovano a fare i conti con i bulloni delle ruote stretti troppo in officina e cambiare una gomma in caso di foratura diventa difficoltoso. Stavolta però il problema è opposto: i bulloni delle ruote allentati su auto nuove di fabbrica. Un problema di cui – generalmente – ci si potrebbe anche accorgere tempestivamente durante un controllo in officina. Se l’auto esce di fabbrica con i bulloni delle ruote allentati o non stretti abbastanza, si corre il rischio di perdere una ruota molto prima di arrivare in officina. E’ infatti il motivo per cui l’organo di allerta della Commissione europea ha pubblicato il warning per le auto Opel.

RICHIAMO OPEL E I MODELLI CON IL RISCHIO BULLONI RUOTE ALLENTATI

La segnalazione europea sulla sicurezza delle auto con i bulloni ruote allentati nel bollettino A12/00135/21, è stata inserita tra i motivi di grave rischio. La comunicazione alla Commissione europea partita dalla Germania riguarda le Opel prodotte dal 23 luglio 2019 al 10 novembre 2020. Il bollettino conferma che “Le viti per ruote non sono strette con la coppia richiesta. Ciò potrebbe comportare la perdita di una ruota durante la guida, aumentando il rischio di incidente”. I modelli Opel coinvolti nel richiamo per il rischio di bulloni ruote allentati sono l’Opel Astra, Combo, Corsa, Crossland, Grandland, Insignia, Vivaro, Zafira. I riferimenti di tipo e numero identificativo dei modelli sono:

BULLONI RUOTE ALLENTATI: COSA FARE

Il bollettino della Commissione europea fa riferimento al richiamo delle auto direttamente contattando i consumatori. Incombenza di cui generalmente si occupa lo stesso rivenditore o la Rete di distribuzione per gli autoveicoli. Nel caso in oggetto però vi consigliamo di non aspettare la raccomandata Opel per il richiamo. In prima battuta è possibile controllare i bulloni delle ruote anche in autonomia usando il kit di attrezzi in dotazione e seguendo le indicazioni del manuale. In questo modo potrete raggiungere l’officina con maggiore sicurezza e serenità. L’importante è non sottovalutare il rischio dei bulloni ruote allentati che vanno sempre stretti alla coppia giusta e qui spieghiamo come fare.