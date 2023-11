VW ID.4, richiamo USA per resistenza degli interni auto al fuoco

L’infiammabilità degli interni auto ha comportato il richiamo per la Volkswagen ID.4: una comunicazione diffusa dall’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti USA (NHTSA) in un bollettino. Il rischio di incendio è collegato alla resistenza al fuoco non sempre elevata della tendina parasole per le auto dotate di tetto panoramico in vetro.

I RITARDANTI DI FIAMMA NEGLI INTERNI AUTO

Uno dei motivi frequenti di bocciatura dei seggiolini auto per bambini nei test indipendenti è l’eccessiva presenza di sostanze chimiche quali ritardanti di fiamma, ritenuti estremamente dannosi per i bambini che sono a contatto con i materiali che ricevono questo trattamento. La concentrazione di queste sostanze è attentamente monitorata dalle norme, ma la loro presenza è frequentemente legata alla necessità di rendere alcuni tessuti sintetici usati per produrre interni auto più resistenti alla propagazione del fuoco in caso di incendio. Una serie di test eseguiti internamente da Volkswagen ha fatto emergere criticità per i tessuti utilizzati su alcune vetture.

L’INDAGINE VOLKSWAGEN: MATERIALE NON SEMPRE RESISTENTE AL FUOCO

L’NHTSA che ricostruisce le fasi di indagine in un bollettino ufficiale, spiega che “Il tasso di combustione del materiale potrebbe talvolta superare il limite massimo consentito. Nel caso improbabile di un incendio all’interno del veicolo, ciò potrebbe aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti del veicolo”. Il difetto è emerso nel corso di un’indagine VW interna:

maggio 2023 , i test interni CoP (Conformità della Produzione, che fanno parte del processo di omologazione) hanno prodotto risultati non conformi e Volkswagen ha contattato il fornitore per ottenere chiarimenti.

, i test interni CoP (Conformità della Produzione, che fanno parte del processo di omologazione) hanno prodotto risultati non conformi e Volkswagen ha contattato il fornitore per ottenere chiarimenti. giugno – agosto 2023 , sono stati condotti test intensivi e analisi in collaborazione con il fornitore VW e altri laboratori. Tuttavia a causa di risultati di test non coerenti , non è stata identificata alcuna causa principale. Quindi è stata discussa la configurazione del test.

, sono stati condotti test intensivi e analisi in collaborazione con il fornitore VW e altri laboratori. Tuttavia a causa di , non è stata identificata alcuna causa principale. Quindi è stata discussa la configurazione del test. settembre 2023 , il comitato per la sicurezza dei Prodotti Volkswagen ha affrontato la questione legata alla presunta non conformità del materiale utilizzato nei veicoli con la norma FMVSS 302 sull’infiammabilità dei materiali per interni .

, il comitato per la sicurezza dei Prodotti Volkswagen ha affrontato la questione legata alla presunta del materiale utilizzato nei veicoli con la norma FMVSS 302 . novembre 2023, il comitato Volkswagen ha deciso in via precauzionale di effettuare un richiamo delle auto per non conformità dell’aletta parasole.

RICHIAMO VW ID.4: IL RIMEDIO IN OFFICINA PER L’INFIAMMABILITA’ DELLA TENDINA

Il richiamo 60G3 della VW ID.4 riguarda 23.883 auto, che saranno sottoposte a un trattamento in officina che prevede l’applicazione di un ritardante di fiamma sulla tendina parasole. Non è prevista alcuna sostituzione di parti né un rimborso per i clienti. Volkswagen ha tuttavia adottato un rimedio già in produzione a partire dal 1° agosto 2023, orientando il materiale in modo da assicurare migliori prestazioni antifiamma.