Volvo, richiamo per circa 60 mila Plug-in a rischio incendio

Volvo ha annunciato un richiamo globale che coinvolge 59.271 auto Plug-in a causa di un potenziale difetto nei moduli delle batterie ad alta tensione, che potrebbe comportare un rischio di incendio. La necessità di controllare le auto in officina coinvolge praticamente quasi tutta la gamma, confermando i problemi che di recente un’officina specializzata in riparazione di auto elettrificate aveva portato a galla, lamentando la difficoltà di riparazione delle batterie agli ioni di litio Volvo, per disponibilità dei ricambi nuovi e per il loro elevato costo.

LE AUTO VOLVO PLUG-IN RICHIAMATE

Il richiamo Volvo che nei dettagli è stato diffuso dalla KBA (l’omologo della motorizzazione italiana) interessa una gamma di modelli prodotti tra il 29 aprile 2019 e il 1° dicembre 2021, tra cui le serie XC60, V60, V90, S90, S60, XC90 e S90L.

Il problema risiede nella possibilità che i moduli difettosi delle batterie Volvo Plug-in Hybrid, una volta completamente carichi e con l’auto parcheggiata, possano innescare un surriscaldamento anomalo con rischio di combustione. Sebbene non siano stati al momento registrati danni a cose o persone, la Casa automobilistica svedese ha avviato la procedura di richiamo in via precauzionale.

IL CODICE DELLA CAMPAGNA DI CONTROLLO BATTERIA CON IL RICHIAMO

I veicoli coinvolti dovranno essere ispezionati presso le officine autorizzate Volvo e in caso di riscontro di moduli compromessi, verrà effettuata la sostituzione gratuita degli elementi difettosi. I proprietari possono contattare il proprio centro assistenza, comunicando il codice di richiamo interno “R10312”, registrato presso l’Autorità federale dei trasporti a motore tedesca (KBA) con il numero di riferimento “14972R”.

Secondo quanto riporta Auto Haus, in Germania sono coinvolti 4.825 veicoli, ma l’eco del richiamo si estende su scala internazionale, rafforzando l’attenzione sulle criticità tecniche che emergono dal circolante elettrificato.

EV CLINIC: NON CI SONO RICAMBI DISPONIBILI

A confermare la complessità del problema è anche una nota officina specializzata in veicoli elettrici, che ha segnalato gravi difficoltà nella riparazione delle batterie plug-in Volvo, dovute non solo all’architettura modulare delle unità ad alta tensione, ma anche alla scarsa disponibilità di ricambi sul mercato, come abbiamo ripotato in questo articolo.

Una condizione che, con il passare degli anni, complica la manutenzione e l’utilizzo delle auto elettrificate non più in garanzia. Per queste, quando non è praticabile la riparazione delle celle con componenti nuovi originali, non resta altro da fare che rivolgersi al mercato dei ricambi usati di recupero, che come sottolinea Ev Clinic, comportano un certo risparmio a fronte di un’elevata incertezza sulla loro durata.