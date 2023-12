Tesla richiama 2 milioni di auto vendute negli USA

L’NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha concordato con Tesla un mega richiamo a conclusione di una lunga indagine sull’affidabilità delle funzioni di guida autonoma. Il richiamo coinvolge un considerevole numero di veicoli Tesla con Autosteer.

VEICOLI COINVOLTI E NUMERO DI UNITÀ NEL RICHIAMO TESL CON AUTOSTEER

Il richiamo Tesla riguarda specificamente alcuni modelli: le Model S prodotte tra il 2012 e il 2023 con Autosteer, le Model X dal 2016 al 2023, le Model 3 dal 2017 al 2023 e le Model Y dal 2020 al 2023, anch’esse dotate di Autosteer. La cifra complessiva di veicoli potenzialmente coinvolti ammonta a 2.031.220 auto vendute negli USA. Come chiarisce il bollettino dell’agenzia governativa USA per la sicurezza dei trasporti,

Il sistema Tesla Autosteer, quando attivato, utilizza diversi comandi per monitorare l’attenzione e il controllo del conducente alla guida, come richiesto dalle normative. Se il conducente cerca di attivare Autosteer in condizioni non idonee, il sistema avviserà l’utente attraverso segnalazioni visive e sonore, e Autosteer non entrerà in funzione. Analogamente, se il conducente utilizza Autosteer in condizioni in cui la sua funzionalità potrebbe essere limitata o non idonee, il sistema potrebbe emettere avvisi visivi e sonori, limitare la velocità e/o chiedere al conducente a intervenire immediatamente.

RISCHIO DI UTILIZZO IMPROPRIO DELLE FUNZIONI AUTONOME TESLA

In particolari circostanze in cui Autosteer è attivato, la rilevanza e la portata dei comandi del sistema potrebbero non essere sufficienti a prevenire un uso improprio da parte del conducente. Se il conducente non mantiene l’attenzione idonea a intervenire prontamente, non riconosce la disattivazione del sistema o non riconosce il suo funzionamento in situazioni limitate, potrebbe aumentare il rischio di collisione, sostiene l’NHTSA.

L’indagine è iniziata dop svariati incidenti stradali e anche la diffusione di accessori non autorizzati da Tesla che avevano proprio la funzione di illudere il controllo delle mani sul volante. Tesla aveva già diffuso un aggiornamento software nel 2022 per bloccare l’efficacia di questi trucchi. Ma ora l’NHTSA ha imposto un richiamo più stringente, che comunque secondo Philip Koopman, docente ordinario presso la Carnegie Mellon University, presenta alcune criticità per i modelli Tesla con telecamere meno recenti nel post Linkedin qui sotto.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOSTEER NEL RICHIAMO TESLA

Tesla inizierà a fornire gratuitamente un aggiornamento software over-the-air per risolvere il problema partire dal 12 dicembre 2023, con la versione del software 2023.44.30, gradualmente su tutte le vetture coinvolte. Questa soluzione includerà controlli e avvisi aggiuntivi rispetto a quelli già presenti sui veicoli coinvolti, allo scopo di incentivare ulteriormente il conducente a mantenere l’attenzione alla guida quando Autosteer è attivo, compreso il mantenimento delle mani sul volante.