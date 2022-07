Tesla: ora ti avvisa se sei distratto e quando il semaforo è verde

L’aggiornamento Tesla 2022.20.05 introduce nuove funzionalità per la sicurezza e il comfort di guida: ecco tutte le novità e per quali modelli

L’aggiornamento Tesla 2022.20.05 è tra i più interessanti per le funzioni che sblocca sulle auto a cui è stata già notificata la possibilità del download. Finalmente si scopre l’utilità della telecamera interna sullo specchietto centrale. Inoltre, contestualmente all’obbligo del sistema Intelligent Speed Assistance (ISA), tra gli altri, su tutte le auto di nuova omologazione dal 6 luglio 2022, l’aggiornamento Tesla aumenta la capacità di riconoscere i segnali stradali, i limiti di velocità e molto altro ancora. Ecco tutti i dettagli.

LE NUOVE FUNZIONI DELL’AGGIORNAMENTO TESLA 2022.20.05

Alcuni fortunati proprietari di Tesla da qualche giorno possono scaricare il firmware Tesla 2022.20.05 che include alcune funzionalità prima disponibili solo con Tesla Full Self Driving. Com’è noto però l’aggiornamento arriverà per tutti. Una delle più utili funzioni per la sicurezza di guida è secondo noi il monitoraggio dell’attenzione del guidatore, che avviene attraverso la telecamera Tesla sul retrovisore interno di cui vi avevamo già accennato qualcosa. Altra funzione molto utile è l’aggiornamento in tempo reale dei limiti di velocità che sono mostrati sul display assieme a tutti i segnali stradali. Una funzione che aiuterà ad evitare l’ansia da semaforo è il riconoscimento della luce verde. Ecco di seguito tutte le novità dell’aggiornamento Tesla 2022.20.05.

DISTRACTION ASSIST DA TELECAMERA INTERNA CON AGGIORNAMENTO TESLA 2022.20.05

La telecamera interna sullo specchietto retrovisore ora può riconoscere l’attenzione del conducente e inviare avvisi acustici per ricordare di tenere gli occhi sulla strada quando è attivato il pilota automatico. Le immagini della telecamera non sono inviate a un database, il sistema non può salvare o trasmettere informazioni a meno che non si abiliti la condivisione dei dati. Si possono modificare le impostazioni dei dati, tramite Controlli > Software > Condivisione dati sul touchscreen dell’auto. La telecamera interna non esegue il riconoscimento facciale o qualsiasi altra verifica dell’identità. Questa funzione è disponibile dalle nuove Tesla Model S e X con MCU3 anche in Italia.

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA VELOCITÀ AGGIORNAMENTO TESLA 2022.20.05

Lo Speed ​​Assist ora sfrutta le telecamere Tesla per rilevare i segnali di limite di velocità. Ciò migliora la precisione dei dati sui limiti di velocità su strade e autostrade locali in determinati Paesi. I segnali di limite di velocità rilevati sono visualizzati sul display di guida. Questa funzione è disponibile per tutte le Tesla da marzo 2019 con HW3, anche in Italia.

FUNZIONE PRE-SAFE CINTURE DI SICUREZZA AGGIORNAMENTO TESLA 2022.20.05

La funzione Pre-Safe utilizza Tesla Vision per attivare il pretensionatore delle cinture di sicurezza in caso di incidente frontale rilevato. Le cinture di sicurezza ora inizieranno a tensionarsi in anticipo e a proteggere gli occupanti in caso di una serie di incidenti frontali rilevati. Questa funzione è disponibile sulle Tesla Model 3 e Y e sulle versioni aggiornate di Tesla Model S e X, anche in Italia.

SEGNALE ACUSTICO SEMAFORO VERDE AGGIORNAMENTO TESLA 2022.20.05

Un segnale acustico suonerà quando il semaforo diventa verde. Se si è in coda dietro a un altro veicolo, il cicalino suonerà solo quando il veicolo che precede avanza, a meno che non sia attivo il Cruise Control adattativo o l’Autosteer. Questa funzione è disponibile su tutte le Tesla con HW3, anche in Italia, attivandola manualmente.