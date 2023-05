Tesla aggiorna 1 milione di auto: cambia la frenata rigenerativa

Tesla dovrà aggiornare il software di oltre 1 milione di auto per correggere alcune funzioni ritenute pericolose alla guida. Dopo un’indagine delle autorità di regolamentazione del mercato in Cina tutti i modelli elettrici prodotti o importati negli ultimi anni riceveranno un aggiornamento a distanza OTA. Per le Tesla Model S, X, 3 e Y torna l’intensità variabile della frenata rigenerativa e un alert specifico sul rischio di incidenti.

INDAGINI IN CINA DOPO GLI INCIDENTI CON LE TESLA

L’aggiornamento Tesla reso obbligatorio dalle autorità in Cina è presumibilmente scaturito dalle indagini avviate per i molteplici incidenti avvenuti negli ultimi tempi. L’ultimo, lo scorso novembre è costato la vita a 2 persone ed è documentato dal video in cui la Tesla accelera a forte velocità come se fosse fuori controllo. Nel report del SAMR (State Admnistration for Market Regulation) è spiegato che alcune auto Tesla sia prodotte localmente sia importate, non offrono al conducente la possibilità di selezionare l’intensità della frenata rigenerativa. Aspetto ancora più importante, secondo l’autorità cinese, se il conducente preme per troppo tempo o a fondo il pedale dell’acceleratore può aumentare il rischio di collisione e rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.

TESLA MODEL S, X, 3 E Y PERICOLOSE SE IL CONDUCENTE VA “A TAVOLETTA”

L’autorità cinese ha quindi imposto a Tesla Motors (Beijing) e Tesla (Shanghai) un aggiornamento del software che riguarderà complessivamente 1.104.622 veicoli. Si tratta delle

Model S, Model X, Model 3 prodotte all’estero e importate ;

prodotte all’estero e ; Model 3 e Model Y prodotte in Cina tra il 12 gennaio 2019 e il 24 aprile 2023;

“I veicoli nell’ambito di questo richiamo non consentono al conducente di scegliere la strategia di frenata a recupero di energia”, riporta il bollettino. Inoltre “il conducente potrebbe non essere consapevole del rischio quando preme profondamente il pedale dell’acceleratore per un lungo periodo”.

AGGIORNAMENTO OTA FRENATA RIGENERATIVA TESLA IN CINA E USA

L’aggiornamento OTA per la frenata rigenerativa Tesla in Cina, è grossomodo lo stesso di quello avviato negli USA. L’autorità cinese ha infatti concordato che i modelli individuati dovranno avere:

più impostazioni del livello di intensità della frenata rigenerativa al posto di un solo livello standard;

al posto di un solo livello standard; emettere un avviso di pericolo, quando il conducente preme il pedale dell’acceleratore per troppo tempo.

Come spiega Teslarati, Tesla aveva di recente eliminato la possibilità di scegliere il livello di intensità della frenata rigenerativa sulle auto più recenti. Tra il livello “Low” e “Normal”, il secondo è stato preferito perché ritenuto più efficace nel contribuire ad incrementare l’autonomia di guida. Tuttavia la doppia modalità tornerà ad essere disponibile anche sulle auto negli USA come in Cina.