Richiamo Toyota Rav4 e Lexus NX450h+: Plug-in a rischio incendio

Toyota Motor Corporation ha comunicato alla Commissione europea il richiamo per Toyota Rav4 e Lexus NX450h+ Plug-in. Su alcune auto prodotte nell’intervallo specificato dal bollettino, è necessario un controllo per prevenire il rischio d’incendio. Il problema, come specificato sul portale Safety Gate del Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), potrebbe verificarsi a causa di un difetto del sistema a bassa tensione. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le auto da controllare.

RICHIAMO TOYOTA E LEXUS PLUG-IN IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Toyota – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato e da controllare. La segnalazione della Commissione europea è partita dal Portogallo e riguarda un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio.

RICHIAMO TOYOTA RAV4 E LEXUS NX450H+ PER RISCHIO INCENDIO: I MODELLI DA CONTROLLARE

L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea riguarda i seguenti modelli coinvolti nel richiamo:

RAV4 PHEV (AXAP54) prodotte dal 16 aprile 2021 al 6 giugno 2022; numeri di omologazione RAV4 PHEV: e6*2007/46*0429*00, e6*2007/46*0429*01 ;

(AXAP54) prodotte dal 16 aprile 2021 al 6 giugno 2022; Lexus NX450h+ (AAZH26) prodotte dal 17 febbraio 2023 al 4 maggio 2023;

(AAZH26) prodotte dal 17 febbraio 2023 al 4 maggio 2023; numeri di omologazione NX450h+: e6*2018/858*00081*00.

PROBLEMA CONVERTITORE CC SU TOYOTA RAV4 E LEXUS NX450H+

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio d’incendio può concretizzarsi in qualsiasi momento, se si verificano le condizioni individuate dal Costruttore. Per questo problema Toyota ha predisposto il richiamo con codice 23SD-075. Il bollettino europeo spiega che “Il convertitore CC-CC potrebbe essere difettoso e far continuare a fluire la corrente dalla batteria 12 V, generando calore e aumentando il rischio di incendio del veicolo”. Il prodotto non è conforme al regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.