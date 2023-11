Richiamo Pneumatici Goodyear UltraGrip Performance 3

Goodyear ha predisposto il richiamo di alcuni pneumatici invernali UltraGrip Performance 3. Lo riporta il Rapex, il sistema di allerta della Commissione europea, che ha emanato un bollettino di richiamo gomme Goodyear che devono essere ritirati dal mercato. Abbiamo interpellato l’ufficio stampa Goodyear per avere ulteriori dettagli sul numero di gomme distribuite in Italia. Ecco i dettagli del richiamo europeo e come verificare le gomme coinvolte.

GOODYEAR RICHIAMA LE GOMME INVERNALI: IL BOLLETTINO UE

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione commisurata, che può andare dal ritiro dal mercato alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori a segnalare alle autorità azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti interessati. Nel caso degli pneumatici auto invernali Goodyear la segnalazione A11/00117/23 è stata notificata dal Lussemburgo e si riferisce alle gomme prodotte in Germania. In questa guida puoi trovare i migliori pneumatici estivi in tutti i test indipendenti più recenti, mentre qui le migliori gomme invernali sempre suddivise per misura e anno.

RICHIAMO GOMME GOODYEAR: MISURA E DOT

Il richiamo delle gomme Goodyear è operato direttamente dal produttore e si riferisce agli pneumatici prodotti in Germania nella 27^ settimana del 2023. La verifica è importante soprattutto se avete acquistato pneumatici online, quindi non distribuiti direttamente dalla rete ufficiale. Per sapere se le vostre gomme sono coinvolte nel richiamo, verificate tramite il DOT sugli pneumatici come spieghiamo qui, se rientra nel periodo di produzione riportato dal bollettino europeo:

pneumatici richiamati Goodyear UltraGrip Performance 3;

UltraGrip Performance 3; misura 235/50R18 101V XL ;

; produzione dal 3 luglio 2023 al 9 settembre 2023. Quindi sulle gomme bisogna verificare se è presente il DOT 1K51P ML1R 2723.

IL DIFETTO DELLE GOODYEAR RICHIAMATE IN EUROPA

Il motivo del richiamo riportato nella segnalazione della Commissione europea spiega che: “Una variazione di produzione potrebbe portare alla rottura del battistrada durante la guida ad alta velocità. Ciò può causare il danneggiamento completo o parziale del battistrada, il che a sua volta può compromettere la stabilità e la sterzata del veicolo, aumentando il rischio di incidenti. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.

Abbiamo contattato l’ufficio stampa Goodyear per avere ulteriori dettagli sul richiamo; aggiorneremo l’articolo appena riceveremo una risposta in merito.