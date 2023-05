Richiamo Opel Citroën e DS: bug software surriscalda la batteria al litio

Opel, Citroën e DS hanno disposto il richiamo per un potenziale rischio d’incendio alla batteria al litio ad alta tensione. Il richiamo riguarda diversi modelli prodotti negli ultimi 4 anni ed è stato diffuso dal portale Safety Gate del Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products). L’organo che informa sui richiami, scrive che il problema alla batteria di trazione è provocato dal software che ne gestisce il funzionamento. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le auto da controllare.

RICHIAMO OPEL, CITROËN E DS IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Stellantis – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato e da controllare. La segnalazione A12/01220/23 della Commissione europea è partita dalla Francia e riguarda un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio.

RICHIAMO OPEL, CITROËN E DS: I MODELLI DA CONTROLLARE

L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea, attribuisce genericamente il problema alla batteria di trazione, quindi si può dedurre che si tratti di un problema alle versioni Plug-in Hybrid. I modelli coinvolti nel richiamo si possono individuare dalle specifiche di produzione:

Opel Grandland X prodotti dal 15 novembre 2019 al 28 ottobre 2022;

prodotti dal 15 novembre 2019 al 28 ottobre 2022; Citroën C5 Aircross prodotti dall’11 febbraio 2020 al 28 novembre 2022;

prodotti dall’11 febbraio 2020 al 28 novembre 2022; DS7 Crossback prodotti dal 05 marzo 2019 al 04 novembre 2022;

prodotti dal 05 marzo 2019 al 04 novembre 2022; numeri di omologazione C5 Aircross e2*2007/46*0642*07, e2*2007/46*0642*09, e2*2007/46*0642*10-17; DS7 Crossback e2*2007/46*0601*07-9, e2*2007/46*0601*10-21; Grandland X, e2*2007/46*0597*11-12, e2*2007/46*0597*15-16, e2*2007/46*0597*18-24.

PROBLEMA BATTERIA AL LITIO PER OPEL, CITROËN E DS

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio d’incendio in caso di cortocircuito ha spinto Stellantis a predisporre i richiami JQD JQE JQF per C5 Aircross e DS7 Crossback, KES KET KEU 6527 per Opel Grandland X. Il bollettino europeo spiega che “La batteria di trazione può surriscaldarsi a causa di un software di monitoraggio della batteria difettoso. Ciò potrebbe causare l’incendio della batteria di trazione e/o del veicolo. Il prodotto non è conforme al regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.