Richiamo BMW Serie 2: gli airbag laterali si aprono senza urti

Il richiamo BMW per la Serie 2 in Europa è stato disposto per verificare la conformità degli airbag laterali e la loro sostituzione. Il richiamo è diffuso dal portale Safety Gate del Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products). L’organo che informa sui richiami, scrive che il problema degli airbag laterali BMW Serie 2 potrebbe comportare l’apertura improvvisa e spontanea anche in assenza di urti rilevanti al veicolo. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le auto BMW da controllare.

RICHIAMO AIRBAG LATERALI BMW SERIE 2 IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di BMW – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità di prodotti da ritirare dal mercato e da controllare. La segnalazione A12/01198/23 degli airbag difettosi BMW è stata notificata dalla Germania e classificata come potenziale rischio di lesioni.

RICHIAMO AIRBAG LATERALI BMW DIFETTOSI: I MODELLI DA CONTROLLARE

L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea riguarda le BMW G42 con le seguenti specifiche di produzione:

modelli BMW nel richiamo Serie 2 coupé ed M2 ;

ed ; periodo di produzione tra 24 ottobre 2022 e il 17 gennaio 2023.

DIFETTO DEGLI AIRBAG BMW NEL RICHIAMO IN EUROPA

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il problema sarà affrontato da BMW in Europa con il richiamo 0052090200. Il bollettino spiega che “Alcune parti degli airbag laterali sinistro e destro sono state installate in modo errato a causa di un materiale plastico di supporto inadeguato. Ciò ha un impatto sulla resistenza alla temperatura del supporto e potrebbe portare all’apertura incontrollata o spontanea dell’airbag, aumentando il rischio di lesioni. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.