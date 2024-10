Richiamo Alfa Tonale Plug-in: il pedale del freno potrebbe cedere

Un nuovo importante richiamo di Stellantis per la sicurezza di guida riguarda l’Alfa Romeo Tonale Plug-in e la gemella Dodge Hornet Plug-in destinata esclusivamente al mercato USA. Entrambe le auto prodotte nello stabilimento campano di Pomigliano d’Arco presentano un problema al pedale del freno che potrebbe improvvisamente collassare. Sono circa 21 mila le auto da controllare coinvolte nel richiamo che prevede una soluzione in 30 minuti. Il problema, secondo quanto riporta un bollettino dell’agenzia nazionale per la sicurezza USA (NHTSA), sembra legato a un bullone: ecco i dettagli del richiamo.

RICHIAMO ALFA TONALE E DODGE HORNET PLUG-IN: COSA FARE IN EMERGENZA

Sebbene pensare che il pedale del freno possa cedere all’improvviso non è una sensazione piacevole, il bollettino NHTSA che riporta le informazioni comunicate da Stellantis, spiega come comportarsi se il pedale del freno cede all’improvviso.

“Il freno di stazionamento elettronico, situato sulla console centrale, può essere sollevato e trattenuto durante la guida per rallentare il veicolo fino ad un arresto controllato. Inoltre, il sistema di Frenata Automatica di Emergenza (AEB), se non disattivato, interverrà senza ulteriori azioni da parte del conducente quando rileva una collisione imminente”. Ciò ovviamente non significa che se l’auto è coinvolta nel richiamo si può continuare a guidarla ignorando la necessità della riparazione, ma è bene sapere cosa fare in caso di emergenza.

RICHIAMO PEDALE FRENO TONALE E HORNET: 12 SEGNALAZIONI

Le auto coinvolte nel richiamo sono l’Alfa Romeo Tonale PHEV e la Dodge Hornet PHEV MY 2024-2025. Per entrambe, Stellantis avrebbe ricevuto fino al 1° ottobre 2024, una dozzina di segnalazioni. Fortunatamente, il problema al pedale del freno non avrebbe provocato incidenti stradali o feriti. Ciononostante è consigliabile far ripristinare la sicurezza dell’auto nel più breve tempo possibile, appena si riceverà la raccomandata postale. Di seguito vi mostriamo la riparazione prevista, ma vi sconsigliamo di procedere in autonomia. L’intervento, se necessario, deve essere eseguito esclusivamente presso la rete ufficiale Alfa Romeo.

LA SOLUZIONE AL PEDALE DEL FRENO ALFA ROMEO TONALE E DODGE HORNET

Le informazioni tecniche del bollettino NHTSA spiegano che la riparazione richiede circa 30 minuti e consiste nell’installare un bullone autobloccante (M6 x 1 lungo 35 millimetri) aggiuntivo sul gruppo pedale freno, che dovrà essere serrato a 1,5 Nm. Per fare questa operazione è necessario smontare il semialbero dello sterzo dalla scatola guida e poi riassemblarlo alla corretta coppia di serraggio di 55 Nm.

Riportiamo le immagini allegate esclusivamente a scopo illustrativo: qualsiasi iniziativa spontanea dei clienti o presso officine al di fuori della rete Alfa Romeo/Dodge potrebbe compromettere la sicurezza dell’auto e anche la validità della garanzia del Costruttore.