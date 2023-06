NHTSA in affanno: per i richiami auto oltre 4 anni di indagini

Il numero dei richiami auto è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni e con esso anche le segnalazioni per problemi di sicurezza inviate all’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti NHTSA. In assenza di un intervento volontario delle Case automobilistiche, passa molto tempo prima che l’ente governativo imponga l’obbligo di richiamare i veicoli in circolazione. Il problema individuato in un’audizione al Department of Transportation (DOT) è dovuto al processo di indagini rallentato da procedure obsolete.

DALLE INDAGINI AI RICHIAMI NHTSA PASSANO FINO A 4 ANNI

I tempi di apertura e conclusione delle indagini con cui l’agenzia federale USA stabilisce i richiami dei veicoli per motivi di sicurezza sono troppo lunghi. È quanto emerge da un’indagine durata 2 anni del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti sull’attività dell’NHTSA dal 2018 al 2021. Il DOT ha voluto verificare se l’agenzia federale per la sicurezza dei trasporti avesse le risorse adeguate alla sua funzione. Dal resoconto risulta che delle 35 indagini condotte dal 2018 al 2021, 33 non hanno trovato una conclusione entro i termini stabiliti. L’NHTSA ha come obiettivo la realizzazione di un’indagine preliminare entro 120 giorni dalla sua apertura, seguita da un’analisi ingegneristica e quindi disporre il richiamo entro 1 anno. I tempi tecnici reali sono molto maggiori: in media 617 giorni per concludere l’analisi preliminare e oltre 1000 giorni per l’analisi ingegneristica completa.

LE SEGNALAZIONI DI PROBLEMI ALLE AUTO SONO AUMENTATE

Si potrebbe attribuire questo ritardo alla maggiore complessità dei veicoli, all’influenza del software e al ritmo accelerato con cui i Costruttori immettono sul mercato nuovi modelli riducendo lo sviluppo e il collaudo. L’NHTSA ha invece affermato che i problemi sono stati in parte causati da risorse limitate per gestire un volume elevato di informazioni e corrispondenza, come riporta Autonews. Inoltre, secondo l’agenzia, il sistema informativo utilizzato è obsoleto e inefficace, impattando così sulle tempistiche del processo decisionale.

L’NHTSA CHIEDE PIU’ ORGANICO, MA NON HA UN CAPO

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha delineato delle raccomandazioni per l’NHTSA per migliorare i suoi processi, inclusa la determinazione dei suoi obiettivi di tempestività realistici e la loro revisione se necessario. Le raccomandazioni sono considerate “risolte ma aperte in attesa di attuazione”. “Non aspettiamo fino alla chiusura di un’indagine per ritenere un produttore responsabile della correzione di un difetto di sicurezza”, ha dichiarato Sophie Shulman, vice amministratore dell’NHTSA. L’agenzia punta a un potenziamento dell’organico, con altri 26 dipendenti all’Office of Defect Investigation. Ma c’è chi attribuisce questi ritardi anche all’assenza di un ammiratore nominato dal Senato da diversi anni, ruolo ricoperto ad interim da altre posizioni.