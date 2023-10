Mercedes SL a rischio incendio: il richiamo in Europa

Il richiamo delle Mercedes SL diffuso tramite il portale Safety Gate del Rapex riguarda le roadster da controllare precauzionalmente e, se necessario, sostituire un componente ritenuto non conforme. Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), l’organo che informa sui richiami, scrive che il problema potrebbe creare un rischio di incendio. Abbiamo chiesto all’ufficio stampa di Mercedes Benz Italia ulteriori dettagli: ecco di cosa si tratta e le auto da controllare.

RICHIAMO AUTO MERCEDES SL IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Mercedes Benz – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato o da richiamare per i controlli. La segnalazione A12/02619/23 del problema delle Mercedes SL è stata notificata dalla Germania e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio di incendio.

I MODELLI NEL RICHIAMO MERCEDES SL E IL NUMERO DI AUTO IN ITALIA

L’avviso sul portale Safety Gate della Commissione europea, riporta i dettagli delle Mercedes Benz SL da controllare:

Auto con data di produzione dal 4 giugno 2021 al 29 agosto 2023 ;

; Tipo R 232 dotata di motore M177 ;

dotata di ; Omologazione numero E2EQEW e1*2018/858*00036*00.

L’ufficio stampa di Mercedes Benz Italia che abbiamo contattato, ci ha spiegato che: “in Italia sono circa 280 telai. L’azione è attiva sui sistemi da venerdì scorso e stiamo facendo il consueto incrocio dei telai e invieremo a stretto giro PEC/Raccomandate.

Il passaggio in officina previsto per il controllo e l’intervento sul cablaggio dura circa 30 minuti e, naturalmente, i costi sono a carico di Mercedes-Benz”.

IL PROBLEMA ALLA MERCEDES SL E IL NUMERO DI AUTO RICHIAMATE IN ITALIA

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio d’incendio o incidente è gestito dal Costruttore con il richiamo interno 1595002 e si potrebbe verificare perché: “A causa di un’installazione non corretta, il cablaggio del motorino di avviamento/generatore da 12 V potrebbe entrare in contatto con l’albero di trasmissione, provocandone l’abrasione nel tempo. Di conseguenza, potrebbe verificarsi un cortocircuito che causerebbe un’improvvisa perdita di propulsione, aumentando il rischio di incidenti. Inoltre, forti correnti elettriche che potrebbero circolare attraverso il collegamento, potrebbero causare un aumento della temperatura nella zona interessata, aumentando il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.