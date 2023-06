Jeep Renegade e Compass e-Hybrid: richiamo per la batteria litio

Le Jeep Renegade e Jeep Compass e-Hybrid sono state richiamate per un potenziale rischio d’incendio alla batteria al litio. Il richiamo Jeep Renegade e Jeep Compass e-Hybrid è stato diffuso dal portale Safety Gate del Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products). L’organo che informa sui richiami scrive che il problema alla batteria al litio è legato a possibili imperfezioni della batteria e a infiltrazioni di acqua. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le auto da controllare.

RICHIAMO JEEP RENEGADE E JEEP COMPASS E-HYBRID IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Stellantis – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato e da controllare. La segnalazione della Commissione europea sulle Jeep Mild Hybrid è partita dalla Germania e riguarda un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio. Le batterie al litio, a prescindere dalle dimensioni e dalla loro applicazione, rappresentano un rischio ancora sconosciuto ma reale, come è emerso durante il Convegno sulla Sicurezza delle Batterie al Litio e come dimostra l’esplosione della batteria dell’auto elettrica a Treviso. Un rischio a cui stanno lavorando numerose aziende per trovare soluzioni efficaci di cui parliamo nello Speciale sullo spegnimento incendi delle batterie al litio.

RICHIAMO JEEP RENEGADE E COMPASS E-HYBRID: I MODELLI DA CONTROLLARE

L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea riguarda i modelli Mild Hybrid Jeep Renegade e-Hybrid e Jeep Compass e-Hybrid con le seguenti specifiche:

prodotte tra il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 ;

; numero di omologazione e3*2007/46*0508*16, e3*2007/46*0300*38.

PROBLEMA BATTERIA AL LITIO JEEP RENEGADE E COMPASS

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio d’incendio in caso di cortocircuito ha spinto Stellantis a predisporre il richiamo 59A per le Jeep Mild Hybrid 48 V. Al centro del richiamo la batteria al litio di bassa capacità (0,8 kWh) che serve ad alimentare il motore elettrico installato nel cambio, che fa da booster e assiste il motore termico durante la guida. Il bollettino europeo spiega che “La produzione impropria della batteria può portare alla perdita della sua funzionalità a causa di infiltrazioni d’acqua. Ciò può causare il surriscaldamento della batteria, aumentando il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.