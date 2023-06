Treviso: Auto elettrica esplode e manda a fuoco il garage

Notte da incubo per una famiglia di Treviso: l’auto elettrica di loro proprietà, una Renault Zoe del 2020, è letteralmente esplosa mentre si trovava parcheggiata nel garage di casa e NON era sotto carica. L’esplosione ha causato ingenti danni alle cose ma per fortuna nessuno si è fatto male. Resta adesso da capire cosa abbia provocato l’esplosione, che se fosse capitata in pieno giorno e in un luogo più frequentato avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

N.B.: la foto di copertina e le altre immagini a corredo dell’articolo sono tratte dal sito Qdpnews.it. Dalle foto si notano le portiere divelte, dettaglio che confermerebbe l’esplosione scaturita dall’interno dell’auto. Ricordiamo che di norma i vigili non aprono le portiere in caso di incendio di un’auto, ma rompono i vetri per poter sparare acqua al suo interno.

TREVISO, AUTO ELETTRICA ESPLODE: COME SONO ANDATI I FATTI

Il fatto è accaduto nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2023, all’incirca all’1:15, in vicolo 7 aprile 1944 a Treviso. La tranquillità della notte è stata squarciata da un boato che ha terrorizzato l’intero quartiere: l’esplosione dell’auto elettrica posteggiata nel box di casa sembra abbia divelto il portellone dell’autorimessa dove si trovava il veicolo, con le fiamme che hanno raggiunto una Mercedes classe B che si trovava parcheggiata all’esterno, distruggendola a sua volta. Non è chiaro se questo sia avvenuto durante l’intervento dei VV.F. che probabilmente hanno spostato l’auto elettrica incendiata all’aperto. La villetta dei proprietari dell’auto elettrica, attigua al box, risulta adesso inagibile e anche la casa dei vicini ha subito dei danni. Inoltre l’esplosione ha mandato in tilt la centralina dell’Enel a pochi metri, lasciando l’intero isolato senza elettricità per diverse ore. A causa del fortissimo scoppio tutti i residenti della zona si sono precipitati in strada, visibilmente terrorizzati. Per fortuna l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato molto celere e ha permesso di spegnere le fiamme prima che provocassero ulteriori danni. Il lavoro dei pompieri per domare l’incendio e mettere l’area in sicurezza è andato avanti fino alle 4 del mattino.

AUTO ELETTRICA ESPLOSA A TREVISO: LA TESTIMONIANZA DEL PROPRIETARIO

“Era l’una e quarto quando ho sentito un botto violentissimo”, ha spiegato al Gazzettino il proprietario della Renault Zoe, un militare della Guardia di Finanza che viveva nella villetta con la moglie, anch’ella nelle Fiamme Gialle, e il figlioletto di 2 anni, “mi sono svegliato all’improvviso, sono sceso giù per vedere cosa stesse accadendo. In quel momento l’auto ha preso fuoco. Ho fatto solo in tempo a chiamare mia moglie dicendole di prendere il bambino e uscire subito di casa. Anche i vicini sono scappati spaventatissimi. Fortunatamente i pompieri sono stati rapidi ad arrivare e ad arginare le fiamme”. Come detto, la loro abitazione è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco: oltre ai danni dell’esplosione e dell’incendio, all’interno c’è una puzza insopportabile di plastica bruciata, che si avverte anche a decine di metri di distanza.

COSA HA PROVOCATO L’ESPLOSIONE DELL’AUTO ELETTRICA?

Ma cosa ha provocato l’esplosione dell’auto elettrica a Treviso? Ovviamente la principale indiziata è la batteria al litio della vettura, anche se il proprietario ha ribadito che l’auto non era sotto carica: “l’auto ha sempre funzionato bene, era parcheggiata al solito posto e non era sotto carica, non riesco a capire. Forse è colpa della batteria al litio, ma sono solo ipotesi. Di certo è accaduta una cosa gravissima: se fosse capitato di giorno, con la gente in giro, sarebbe stata una tragedia. Se poi fosse capitato in un parcheggio non ne parliamo. Adesso andremo fino in fondo per capire le cause”. Anche perché i danni sono davvero cospicui, stimabili in diverse decine di migliaia di euro. Nel pomeriggio del 14 i VV.F. del nucleo di polizia giudiziaria sono tornati sul posto per completare i rilievi fatti durante la notte e adesso proveranno a fugare tutti i dubbi circa le cause dell’esplosione.

Intanto stamane abbiamo contattato il Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso per ulteriori dettagli. Aggiorneremo rapidamente l’articolo nel caso dovessero emergerne di nuovi.