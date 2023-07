Jaguar richiama la I-Pace: la batteria al litio può surriscaldarsi

Il richiamo Jaguar I-Pace in Europa diffuso tramite il portale Safety Gate del Rapex è stato predisposto per un potenziale rischio di surriscaldamento della batteria al litio. La Jaguar I-Pace era stata già richiamata circa un mese prima sempre per un problema alla batteria di trazione. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) e le auto da controllare.

RICHIAMO I-PACE A RISCHIO INCENDIO

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Jaguar – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato o da richiamare per i controlli. La segnalazione alla Commissione europea è stata notificata dalla Polonia e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio.

JAGUAR I-PACE DA CONTROLLARE: BATTERIA AL LITIO DIFETTOSA

L’avviso sul portale Safety Gate della Commissione europea, riporta i dettagli delle Jaguar I-Pace da controllare:

tutte le versioni di auto MY 2019 – 2024 ;

; omologazione numero e5*2007/46*1052*04; e5*2007/46*1052*03; e5*2007/46*1052*05; e11*2007/46*4311*03; e5*2007/46*1052*00; e5*2007/46*1052*01; e11*2007/46*4311*02; e11*2007/46*4311*02; e11*2007/46*4311*00;

numero e5*2007/46*1052*04; e5*2007/46*1052*03; e5*2007/46*1052*05; e11*2007/46*4311*03; e5*2007/46*1052*00; e5*2007/46*1052*01; e11*2007/46*4311*02; e11*2007/46*4311*02; e11*2007/46*4311*00; codice interno del richiamo Jaguar H441.

IL PROBLEMA CHE HA RICHIESTO IL RICHIAMO JAGUAR IN EUROPA

La Jaguar I-Pace era stata già richiamata per il potenziale degrado accelerato della batteria ad alta tensione che avrebbe potuto portare a un rischio d’incendio. Il nuovo richiamo attribuisce alla batteria ad alta tensione anche un problema di surriscaldamento che potrebbe innescare il thermal runaway. Come riporta il bollettino della Commissione europea: “Sotto il veicolo, dove si trova la batteria ad alta tensione, possono verificarsi sovraccarichi termici. Di conseguenza, esiste il rischio di incendio e fumo che possono causare lesioni agli occupanti e/o lesioni alle persone all’esterno del veicolo. Il prodotto non è conforme al regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.