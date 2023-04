Continental richiama le gomme WinterContact TS870 e EcoContact 6

Alcuni lotti pneumatici Continental WinterContact TS870 (invernali) e EcoContact 6 (estivi)sono stati richiamati in Europa per un difetto che potrebbe essere causa di incidenti stradali. Lo riporta il Rapex, il sistema di allerta della Commissione europea, che ha emanato un bollettino di richiamo gomme Continental per diversi modelli e misure che devono essere ritirati dal mercato. Ecco i dettagli del richiamo europeo e come verificare le gomme coinvolte.

CONTINENTAL RICHIAMA LE GOMME ESTIVE E INVERNALI: IL BOLLETTINO UE

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione commisurata, che può andare dal ritiro dal mercato alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori a segnalare alle autorità azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti interessati. Nel caso degli pneumatici auto estivi e invernali Continental la segnalazione A12/00861/23 è stata notificata dalla Germania e si riferisce alle gomme prodotte in Portogallo. In questa guida puoi trovare i migliori pneumatici estivi in tutti i test indipendenti più recenti, mentre qui le migliori gomme invernali sempre suddivise per misura e anno.

RICHIAMO GOMME CONTINENTAL: MODELLI E DOT

Il richiamo delle gomme Continental operato direttamente dal produttore si riferisce agli pneumatici prodotti in Portogallo. La verifica è importante soprattutto se avete acquistato pneumatici online, quindi non distribuiti direttamente dalla rete ufficiale. Per sapere se le vostre gomme sono coinvolte nel richiamo, verificate tramite il DOT sugli pneumatici come spieghiamo qui, se rientra nel periodo di produzione riportato dal bollettino europeo:

pneumatici richiamati Continental WinterContact TS870 (invernali) e Continental EcoContact 6 (estivi);

(invernali) e (estivi); numero omologazione E4 0299243, E4-02114835 ;

; produzione dal 24 gennaio 2022 al 31 luglio 2022. Quindi sulle gomme dovreste trovare dei codici compresi da DOT 0422 a DOT 3022.

IL DIFETTO DELLE CONTINENTAL RICHIAMATE IN EUROPA

Il Rapex segnala che il produttore ha predisposto il ritiro preventivo delle gomme Continental, con la campagna contrassegnata dal codice 022_T031. Il motivo del richiamo riportato nella segnalazione della Commissione europea spiega che: “Un errore di fabbricazione può portare a un’improvvisa perdita d’aria o distacco dei fianchi. Ciò può comportare la perdita parziale o totale del battistrada, che può causare la perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di incidenti. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.