Vredestein Quatrac Pro: nuove misure All Season fino a 21 pollici

Le gomme All Season Vredestein Quatrac Pro sono disponibili con nuove misure ad alte prestazioni. Il Brand Apollo Tyres ha annunciato l’ampliamento della gamma di pneumatici 4 stagioni che conta ora 103 misure fino a 21 pollici.

LE NOVITA’ DELLE GOMME ALL SEASON VREDESTEIN QUATRAC PRO

Gli pneumatici Vredestein Quatrac Pro All-season sono stati progettati, sviluppati e realizzati per veicoli ad alte prestazioni. Secondo l’azienda, si contraddistinguono per l’esclusivo mix di materiali con cui è realizzata la mescola del battistrada, in grado di ottimizzare:

in fase di accelerazione; livelli elevati di aderenza delle gomme in frenata in tutte le stagioni e nella percorrenza ad alta velocità in curva;

su fondi bagnati favorita dall’elevato contenuto di silice e resina; disegno del battistrada appositamente progettato.

GOMME 4 STAGIONI: UN MERCATO IN COSTANTE CRESCITA

“La domanda dei consumatori sta trainando questo nuovo programma di lancio e dimostra il crescente successo dei nostri prodotti all-season ad alte prestazioni”, ha dichiarato Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres. Le misure aggiuntive includono opzioni per gli pneumatici anteriori o posteriori per configurazioni di propulsori a trazione anteriore, posteriore o integrale. Le nuove misure Vredestein Quatrac Pro coprono così diverse tipologie di auto e suv, inclusi i modelli si alta gamma come Mercedes Classe G, BMW Serie 4, Range Rover Velar e Audi Q3 e le auto che puntano alle alte prestazioni.

TEST INDIPENDENTI SULLE GOMME 4 STAGIONI VREDESTEIN QUATRAC PRO

L’anno scorso Vredestein Quatrac Pro si è aggiudicato diversi premi in test indipendenti sugli pneumatici 4 stagioni, tra cui il riconoscimento di AUTO Straßenverkehr come prodotto con il miglior rapporto “qualità/prezzo” e come pneumatico “Consigliato” dalla rivista ACE Lenkrad in occasione del test dedicato ai modelli all-season. Anche i tester della rivista AutoBild hanno evidenziato le prestazioni sulla neve, nonché “la sua guida stabile e il breve spazio di frenata sul bagnato, oltre alla ridotta rumorosità su strada”. Ecco tutti i più recenti test sulle migliori gomme 4 stagioni. Le prime nuove misure del modello Quatrac Pro saranno introdotte a febbraio 2023, mentre l’arrivo delle altre è previsto per il secondo trimestre dell’anno.