Vredestein Quatrac Pro EV: primo all-season per veicoli elettrici

Vredestein ha presentato Quatrac Pro EV, il primo pneumatico all-season in Europa specifico per veicoli elettrici che è stato sviluppato utilizzando prototipazione e simulazione virtuale. In questo modo il Quatrac Pro EV ha iniziato a dare un contribuito all’ambiente fina dalle fasi di test, riducendo le emissioni di CO2 e anche i costi di sviluppo. Ecco tutte le novità in anteprima.

VREDESTEIN QUATRAC PRO EV SVILUPPATO AL SIMULATORE VIRTUALE

La prototipazione virtuale è un metodo di validazione sempre più diffuso in ambito industriale perché permette di ridurre notevolmente il cosiddetto time-to-market, i tempi di sviluppo e i costi di prototipazione. Vredestein ha sfruttato il suo know-how maturato nel corso degli anni per ottimizzare il processo di sviluppo delle prime gomme 4 stagioni Quatrac Pro EV per auto elettriche. Il costruttore spiega che oltre a richiedere meno chilometri di test su strada, il maggior uso della simulazione virtuale ha ridotto notevolmente anche la quantità di materie prime utilizzate per valutare le mescole sperimentali e per la produzione di pneumatici di prova. “Il maggior ricorso dell’uso della prototipazione virtuale nello sviluppo dei nostri prodotti ha rappresentato un punto di svolta per la nostra azienda, consentendoci di soddisfare e superare i criteri relativi alle prestazioni in modo rapido e affidabile” afferma Udo Kuhlmann, Group Head R&D Europe di Apollo Tyres “Investiamo in software di simulazione da oltre 25 anni; il nostro ambiente di prototipazione virtuale più recente è ora fondamentale per aiutarci a mantenere un vantaggio competitivo”.

VREDESTEIN ALL SEASON QUATRAC PRO EV: QUALI NOVITA’

Gli pneumatici Vredestein Quatrac Pro EV sono anche certificati per l’uso invernale indicato dal simbolo della “Montagna a tre cime con fiocco di neve” (3PMSF – 3 peak mountain snowflake”). Secondo Vredestein, la combinazione tra elevato contenuto di silice nel battistrada, i tasselli più rigidi e i ponti interconnessi sulle spalle ottimizza:

la frenata su bagnato e asciutto migliorata del 4% rispetto allo pneumatico Vredestein All-season tradizionale;

migliorata del rispetto allo pneumatico Vredestein All-season tradizionale; la manovrabilità migliorata del 6%;

migliorata del 6%; la rumorosità del 5% in meno;

del 5% in meno; la resistenza al rotolamento del 15% rispetto al modello non dedicato ai veicoli elettrici.

VREDESTEIN QUATRAC PRO EV: -17% DI CO2 NEL CICLO VITA

Gli pneumatici 4 stagioni Vredestein Quatrac Pro EV sono sviluppati per gestire un peso maggiore dovuto alla presenza della batteria al litio. Questo dettaglio lo rende, secondo il Costruttore, il primo pneumatico all-season certificato con il marchio HL “High Load” nella versione 255/40 R 20. Nello specifico è in grado di trasportare il 10% di peso in più rispetto a uno pneumatico rinforzato “Extra Load” (XL) alla stessa pressione. Il Costruttore promette che contribuisce anche all’ambiente. Rispetto ai normali pneumatici all-season, il Quatrac Pro EV ha un impatto ambientale inferiore del 17% (misurato come potenziale di riscaldamento globale in base alle emissioni di CO2), contribuendo a ridurre l’impatto di carbonio durante l’intero ciclo di vita. Risultato ottenuto grazie alla riduzione significativa delle materie prime utilizzate e all’ottimizzazione generale del processo di sviluppo degli pneumatici con la nuova piattaforma di simulazione dell’azienda.